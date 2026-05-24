Kolejna strzelanina związana z Donaldem Trumpem. Tym razem napastnik otworzył ogień do agentów Secret Service. Ochrona Białego Domu błyskawicznie go unieszkodliwiła. Sprawca zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. To kolejny z niezliczonych "incydentów" tego typu związany z prezydentem USA.

Pod Białym Domem został zastrzelony 21-latek. CBS podało jego dane. Jest to Nasire Best. Według BBC był on znany ochronie Donalda Trumpa, a także miał za sobą udokumentowaną historię problemów psychicznych. Miał on podjąć próbę wtargnięcia do Białego Domu także w lipcu 2025 roku.

Do strzelaniny doszło, gdy Nasire Best wyjął broń z plecaka i otworzył ogień do agentów Secret Service, którzy ochraniali okolice budynku Biura Wykonawczego im. Eisenhowera. Agenci w odpowiedzi zastrzelili sprawcę. Na miejscu była obecna reporterka stacji ABC, Selina Wang.

"Dziękuję naszym wspaniałym Secret Service i organom ścigania za szybką i profesjonalną interwencję podjętą dziś wieczorem przeciwko uzbrojonemu mężczyźnie w pobliżu Białego Domu, który miał za sobą brutalną przeszłość i prawdopodobnie obsesję na punkcie najcenniejszej budowli naszego kraju" – poinformował Donald Trump rano 24 maja 2026 roku na Truth Social.

To już piąty incydent tego typu w ciągu ostatnich dwóch lat

Majowe zdarzenie przed Białym Domem nie jest jednak odosobnione. W przypadku Donalda Trumpa, jego obecna kadencja i okres kampanii wyborczej przepełnione są "incydentami" tego typu, a także faktycznymi próbami pozbawienia prezydenta USA życia.

Nie dalej niż miesiąc temu, 26 kwietnia 2026 roku, na uroczystej kolacji Donalda Trumpa z korespondentami w hotelu Hilton w Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Podczas wydarzenia uzbrojony mężczyzna wbiegł do hotelowego lobby i zaczął strzelać. Celem ataku byli urzędnicy administracji Trumpa. Sprawca został zatrzymany. W ataku ranny został jeden z agentów Secret Service.

Z kolei 22 lutego 2026 roku doszło do strzelaniny w pobliżu posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, w której Trump spędza wolne chwile i przyjmuje gości. Secret Service dostrzegło mężczyznę ze strzelbą i kanistrem przy północnej bramie rezydencji. Podejrzany został zabity przez ochronę prezydenta.

W trakcie kampanii prezydenckiej, 13 lipca 2024 roku, miał miejsce zamach na Donalda Trumpa, w którym zginął 50-letni były strażak chroniący przed napastnikiem żonę i córki.

Podobna sytuacja miała miejsce 15 września 2024 roku, gdy Trump przebywał na polu golfowym Trump International Golf Club w West Palm Beach na Florydzie. Na terenie pola golfowego znalazł się uzbrojony mężczyzna. Ochrona zdecydowała się na oddanie strzałów w jego kierunku.

Ataki w sąsiedstwie Białego Domu to prawdziwa plaga

26 listopada 2025 roku niedaleko Białego Domu doszło do strzelaniny, w której sprawca zaatakował żołnierzy Gwardii Narodowej USA. W tej sytuacji nie było jednak bezpośredniego zagrożenia dla życia Donalda Trumpa.

5 maja 2026 roku wydarzyła się bardzo podobna sytuacja. Wówczas atak na agentów Secret Service nastąpił w pobliżu Białego Domu po przejeździe kolumny rządowej z JD Vance'em.