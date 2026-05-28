Podróże z dziećmi wymagają więcej czujności. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby stracić malucha z oczu Fot. Sana Baleia/Shutterstock

Wakacje coraz bliżej, a wraz z nimi letnie wyjazdy z dziećmi. Wielu z was najpewniej planuje polecieć na wymarzony urlop samolotem. Jednak do takiej podróży musicie się bardzo dobrze przygotować. I nie mam tu na myśli tylko czasu na pokładzie, ale przede wszystkim tego w terminalu, gdzie o wypadek jest bardzo łatwo.

Polacy coraz częściej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje. Biorąc pod uwagę ceny wczasów w kraju, takie urlopy po prostu bywają tańsze, a przy tym dają niemalże gwarancję dobrej pogody. Tego ostatniego Bałtyk nie zapewni nam nigdy. Ale jak przygotować się na podróż z dzieckiem? Przydatny będzie szczególnie jeden gadżet.

Podróż samolotem z dzieckiem. Problemy mogą zacząć się już na lotnisku

Jeżeli planujecie wakacje z dzieckiem, zacznijcie od przygotowania dokumentów. Wasza latorośl nie opuści kraju na podstawie legitymacji szkolnej. Każdy musi mieć dowód osobisty, więc jeśli jeszcze go nie macie, lepiej pospieszcie się z jego wyrobieniem. Dodatkowo jeśli lecicie do popularnego Egiptu, Tunezji czy Maroka, każdy z was musi mieć paszport. Sprawdźcie też, czy wasze dokumenty są ważne.

Wiele krajów wymaga, aby dokument był ważny od 3 do 6 miesięcy od daty waszego opuszczenia ich granic. Lekceważenie tej kwestii potrafi skończyć się dramatem — niedawno lotnisko w Krakowie zatrzymało pasażerów właśnie z powodu problemów z dokumentami.

Ale jeśli już macie odpowiednie dokumenty, przygotujcie dziecko do wizyty na zatłoczonym lotnisku. W tym tłumie wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, np. podczas pakowania rzeczy po kontroli bezpieczeństwa, aby stracić pociechę z oczu. Szereg sposobów na zabezpieczenie się podczas wyjazdów z najmłodszymi na TikToku przedstawiła użytkowniczka @victorias.way.

Jej profil pełen jest praktycznych porad właśnie na zabezpieczenie dziecka, a jednym z najlepszych sposobów wydaje się wykorzystanie lokalizatora takiego jak AirTag lub znacznie prostszego urządzenia z Action. Wystarczy, że założycie go dziecku na rękę jak zegarek albo włożycie do kieszeni (to trochę mniej pewna opcja, bo może wypaść), żeby w przypadku urządzenia Apple znać dokładną lokalizację waszej latorośli, a w przypadku gadżetu z Action poznać jego przybliżoną lokalizację. Dobrym sposobem będzie także założenie dziecku bransoletki z zapisanym imieniem i numerem telefonu do rodzica.

Warto też wcześniej pomyśleć, czym zająć dziecko w samolocie, bo znudzony maluch to dodatkowy stres podczas całej podróży. Pakując się na wyjazd, dobrze jest też skontrolować, co twoje dziecko pakuje do samolotu, bo nawet niewinnie wyglądająca zabawka potrafi narobić kłopotów przy kontroli bezpieczeństwa. Niejednokrotnie taka pomyłka kończyła się prawdziwą fatalną serią na polskich lotniskach, gdzie pasażerowie przez drobiazgi musieli zapomnieć o locie.

Nie tylko dzieci. Na lotnisku zadbaj też o swój bagaż i pieniądze

Stara, dobra porada każdego podróżnika mówi, żeby nie trzymać wszystkich pieniędzy i dokumentów podróżnych w jednym miejscu. Niestety miejsca takie jak lotniska nie są wolne od kieszonkowców, którzy tylko czekają, aż coś odwróci naszą uwagę.

Dlatego pieniądze warto trzymać w portfelu, ale część gotówki i np. kart płatniczych warto przełożyć do specjalnej opaski na nadgarstek (takiej, którą AliExpress jeszcze kilka lat temu polecało biegaczom). Na nagraniu tiktokerki pokazana jest także specjalna torba z zamkiem na szyfr, ale to akurat bardzo słabe rozwiązanie. Przede wszystkim taka torba bardzo zwraca uwagę i z daleka widać, że macie przy sobie coś cennego. Lepszą opcją będzie np. cienka nerka lub saszetka na szyję, które możecie schować pod ubraniami, żeby były niewidoczne.

Ważną kwestią jest też zabezpieczenie walizki. Sam zamek szyfrowy czy kłódka albo pasy to zdecydowanie za mało. Żeby włamać się do bagażu z zamkiem błyskawicznym, wystarczy bowiem zwykły długopis. Właśnie dlatego nigdy nie chowajcie cennych rzeczy, takich jak biżuteria i elektronika, do bagażu rejestrowanego. Takie przedmioty najlepiej zawsze mieć przy sobie.

