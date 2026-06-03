Strajk generalny w Portugalii. Odwołane loty i paraliż miast Fot. Alexandre Rotenberg/Shutterstock

Rok 2026 stoi protestami. Tym razem protesty odbędą się w znanym turystycznym kraju, do którego na początku czerwca zjechało wielu polskich turystów. Już teraz odwołano 20 lotów, a kolejne 500 może zostać odwołane już wkrótce.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Strajk generalny w Portugalii

Protesty w Portugalii rozpoczęły się już w nocy z wtorku na środę (2–3 czerwca 2026 roku). Strajk w Portugalii objął cały kraj i najmocniej uderzył w Lizbonę oraz Porto. Głównym powodem strajku okazał się sprzeciw wobec planów rządu premiera kraju.

REKLAMA

Luís Montenegro planuje zmiany w kodeksie pracy, które według strajkujących osłabią ochronę pracowników i ograniczą dotychczasowe prawo do strajku. Strajkujący walczą również o wzrost płac oraz żądają poprawy warunków pracy i zwiększenia liczby etatów w transporcie, na lotniskach i w administracji publicznej.

Ambasada RP w Lizbonie ostrzega przed strajkiem

W związku ze strajkiem Ambasada RP w Lizbonie wydała ostrzeżenie na swoim profilu na Facebooku. W kraju przewidywane są liczne utrudnienia, które już teraz mogą dawać się we znaki podróżnym.

Od 2 czerwca w miastach odczuwalny jest już paraliż metra i komunikacji autobusowej, a w całym kraju odwołano ponad 20 lotów. Portugalia masowo odwołuje loty i w środę liczby te mogą wzrosnąć do 500. Do tego dochodzą wydłużające się kolejki do odpraw. Wszystko przez to, że protest obejmuje również personel naziemny. W środę przewidywane są również zakłócenia pracy urzędów, szkół oraz placówek ochrony zdrowia.

Jak podaje "Fly4free", najmocniej poszkodowaną linią lotniczą będzie narodowy przewoźnik TAP Air Portugal. W środę ma on latać według zredukowanego rozkładu i wykona jedynie 79 lotów.

REKLAMA

Odwołane loty i opóźnienia mogą stać się problemem dla wielu pasażerów, ponieważ w strajku bierze udział również straż graniczna. Już od początku tygodnia wpływa to na zawirowania w rozkładach. W poniedziałek rejs linii TAP do Warszawy odleciał z Lizbony niemal godzinę po planowanej godzinie odlotu.