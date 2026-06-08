Do jakiego kosza wyrzucić opakowanie po chipsach? Fot. Shutterstock

Chipsy to jedna z najczęściej kupowanych szybkich przekąsek, po zjedzeniu której pojawia się spory dylemat. Okazuje się, że w zależności od konkretnego rodzaju tłuste opakowania po nich musimy wrzucać do zupełnie różnych pojemników na odpady.

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Prawidłowa segregacja odpadów to wcale nie taka łatwa sprawa. W wielu przypadkach musimy zwracać uwagę na małe szczegóły i elementy opakowań, które ostatecznie decydują o tym, do jakiego koloru pojemnika na śmieci trafią. Na łamach naTemat pisaliśmy już chociażby o tym, gdzie prawidłowo wyrzucić opakowanie po dezodorancie, karton po mleku czy szklaną bądź plastikową butelkę po oleju.

W kontekście stale rosnących stawek za wywóz odpadów (w kolejnych gminach wprowadzane są coraz wyższe opłaty za śmieci) dobrze jest wiedzieć, czy właściwie nimi dysponujemy. Warto więc przyjrzeć się z bliska jednemu z najczęściej wyrzucanych pojemników po słonych przekąskach, czyli paczkom po chipsach.

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Do jakiego pojemnika na śmieci wyrzucić paczkę po chipsach?

Opakowanie po chipsach może budzić uzasadnione wątpliwości u wielu z nas. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu tworzywo sztuczne, które z automatu powinno wylądować w żółtym koszu. Tu jednak pojawiają się schody, ponieważ w teorii bardzo tłuste i silnie zabrudzone opakowania, których nie da się domyć, powinny trafiać raczej do odpadów zmieszanych. Dezorientacja rośnie również wtedy, gdy nie wiemy dokładnie, z jakich elementów zrobione zostało dane opakowanie.

W przypadku klasycznych chipsów paczki wykonane są najczęściej z folii metalizowanej oraz tworzyw sztucznych. W praktyce oznacza to połączenie warstwy z plastiku oraz bardzo cienkiej warstwy aluminium, której głównym zadaniem jest szczelna ochrona produktu. Specyficzna budowa sprawia, że są one odpadem wysoce problematycznym – nie mogą być łatwo przetworzone na jeden surowiec z powodu trwałego połączenia tych kilku różnych elementów.

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Mimo to, po zjedzeniu chipsów paczkę powinniśmy wyrzucić do kontenera przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to pojemnik lub worek oznaczony kolorem żółtym. Przed wyrzuceniem należy jedynie opróżnić paczkę z okruchów i najlepiej zgnieść ją na płasko, aby nie zajmowała cennego miejsca w śmietniku. Nie ma żadnej potrzeby dodatkowego mycia czy spłukiwania paczki z tłuszczu, ponieważ generuje to tylko większe, niepotrzebne zużycie wody.

Chipsy w charakterystycznych tubach. Są dwa sposoby segregowania

A co z popularnymi tubami na chipsy, w których sprzedawane są na przykład znane Pringlesy? W tym przypadku sprawa nieco się różni. Możemy pozbyć się ich na dwa różne sposoby.

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Ponieważ tego typu opakowania składają się z metalowego dna, głównej papierowej tuby oraz plastikowej pokrywki, optymalnym rozwiązaniem jest oddzielenie tych surowców od siebie. Jeśli nam się to uda, podzielone elementy możemy wyrzucić odpowiednio do pojemników na tworzywa sztuczne i papier.