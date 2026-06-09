Monika Piątkowska oficjalnie w boju o Kraków. Ma za sobą KO i PSL naTemat.pl

Monika Piątkowska, senatorka KO, stanie do walki o prezydenturę w Krakowie. Może liczyć na poparcie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Piątkowska stanie przed trudnym zadaniem przekonania do siebie krakowskiego elektoratu, który w zeszłym miesiącu odwołał prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

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24 maja 2026 roku odbyło się referendum odwoławcze w Krakowie. W jego wyniku z funkcji prezydenta miasta został odwołany Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Wolę odwołania urzędnika wyraziło 97,93 proc. głosujących (171 581 osób).

– Znam Kraków od podszewki – zadeklarowała kandydatka wspierana przez KO i PSL podczas briefingu prasowego.

Senatorka faktycznie związana jest ze stolicą Małopolski. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński i kandydowała do sejmiku województwa w 2010 roku (z listy SLD) i 2011 roku (z listy PSL).