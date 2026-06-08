W poniedziałek 8 czerwca odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, podczas którego dyskutowano o ewentualnym odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego wydał właśnie oficjalny komunikat w tej sprawie.
Kapituła Orderu Orła Białego pochyliła się dzisiaj nad głośną aferą, dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" przez prezydenta Ukrainy, która od kilku dni budzi w Polsce gigantyczne emocje. Jak się okazuje, na ostateczną decyzję w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Choć w ostatnim sondażu Polacy ocenili już, czy Zełenski powinien stracić swój order.
Decyzja Karola Nawrockiego ws. Orderu Orła Białego Zełenskiego
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał za pośrednictwem serwisu X, że organ doradczy wypracował już swoje stanowisko na temat odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, a w samych obradach kapituły osobiście uczestniczył Karol Nawrocki.
"Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu" – poinformował Leśkiewicz.
Jak wynika z przekazanych informacji, ostateczna decyzja w sprawie ukraińskiego przywódcy jeszcze nie zapadła. Karol Nawrocki ma teraz zastanowić się nad ostatecznym rozstrzygnięciem tej sprawy. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – podsumował krótko rzecznik w opublikowanym komunikacie.