Kto nie lubi konkursów, w których do wygrania są darmowe bilety? W czasach, w których podróżowanie staje się coraz droższe, jest to na pewno atrakcyjna oferta. Minister infrastruktury zapowiedział pulę darmowych biletów na podróż koleją po Polsce i Niemczech. Aby dostać darmowy bilet, trzeba spełnić jeden warunek.
Podróżowanie staje się coraz droższe, dlatego planując urlop w 2026 roku warto szukać oszczędności. Jednym z najprostszych sposobów na tanie wakacje jest wzięcie udziału w programie DiscoverEU, w którym 18-latkowie mogą wygrać darmową podróż pociągiem po Europie. Termin składania wniosków na ten rok już minął, dlatego miłośników podróży może ucieszyć wiadomość ministra infrastruktury. Dariusz Klimczak zapowiedział uruchomienie polsko-niemieckiego programu skierowanego do młodych osób, w ramach którego do zgarnięcia będą darmowe bilety na pociąg.
Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni – 60 tys. bezpłatnych biletów
Nowa inicjatywa nie będzie tak atrakcyjna jak DiscoverEU, bo bilet będzie uprawniał nas do podróży nie po całej Europie, lecz po Polsce i Niemczech. Jest to jednak niemniej ciekawa oferta, a do zgarnięcia będzie pula 60 tys. bezpłatnych biletów uprawniających do podróży pociągami przez 7 dni. Bilety będą do wygrania w konkursie, jednak jego szczegóły nie zostały jeszcze podane.
Edycja programu ma charakter pilotażowy, jednak jeśli zainteresowanie będzie duże, minister nie wyklucza stworzenia podobnego programu z Francją. Jest jednak jeden warunek. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, dlatego, aby zakwalifikować się do konkursu, trzeba mieć mniej niż 27 lat.
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Inne sposoby na tanie podróżowanie
Ceny wycieczek z biurami podróży wzrosły, przez co wakacje 2026 uderzą po kieszeni i wielu Polaków odkłada planowanie urlopu na tegoroczne wakacje. Podwyższone ceny paliwa nie zachęcają również do podróży samochodem. Jak w takiej sytuacji możemy zaoszczędzić?
Wzięcie udziału w specjalnych konkursach jest z pewnością łatwym sposobem na zgarnięcie darmowych biletów. Informacje o nich warto śledzić np. na stronach linii lotniczych. Podobnie w PKP Intercity można zgarnąć darmowe bilety, korzystając z programu lojalnościowego dla pasażerów. Ciekawą ofertę miał w tym roku Icelandair, który organizował konkurs na "najgorszego fotografa". Wszystko po to, by osobę wyłonioną w konkursie wysłać na darmową wycieczkę na Islandię i udowodnić, że nawet ktoś, kto nie potrafi robić zdjęć, jest w stanie przywieźć z tego kraju piękne fotografie.
Innym sposobem na tanie podróżowanie jest wykorzystanie aplikacji takich jak Guru Walk. To platforma, na której ogłaszają się lokalni przewodnicy, oferujący wycieczki za darmo. Na końcu wycieczki można zostawić napiwek w wysokości wybranej przez uczestnika.
Kolejnym sposobem na tanie wczasy jest połączenie wakacji z wolontariatem. Korzystając z platform takich jak Worldpackers czy Workaway, możemy zaoferować swoją pomoc hostelom bądź organizacjom goszczącym w zamian za darmowy nocleg i inne benefity – dzięki temu najdłuższe wakacje w życiu nie muszą być drogie. A Syros, wyspa w Grecji, kusi darmowym pobytem w zamian za pomoc w opiece nad bezdomnymi kotami.