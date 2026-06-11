Nowy DiscoverEU? Do zgarnięcia bilety na podróż Fot.Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Kto nie lubi konkursów, w których do wygrania są darmowe bilety? W czasach, w których podróżowanie staje się coraz droższe, jest to na pewno atrakcyjna oferta. Minister infrastruktury zapowiedział pulę darmowych biletów na podróż koleją po Polsce i Niemczech. Aby dostać darmowy bilet, trzeba spełnić jeden warunek.

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Podróżowanie staje się coraz droższe, dlatego planując urlop w 2026 roku warto szukać oszczędności. Jednym z najprostszych sposobów na tanie wakacje jest wzięcie udziału w programie DiscoverEU, w którym 18-latkowie mogą wygrać darmową podróż pociągiem po Europie. Termin składania wniosków na ten rok już minął, dlatego miłośników podróży może ucieszyć wiadomość ministra infrastruktury. Dariusz Klimczak zapowiedział uruchomienie polsko-niemieckiego programu skierowanego do młodych osób, w ramach którego do zgarnięcia będą darmowe bilety na pociąg.

Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni – 60 tys. bezpłatnych biletów

Nowa inicjatywa nie będzie tak atrakcyjna jak DiscoverEU, bo bilet będzie uprawniał nas do podróży nie po całej Europie, lecz po Polsce i Niemczech. Jest to jednak niemniej ciekawa oferta, a do zgarnięcia będzie pula 60 tys. bezpłatnych biletów uprawniających do podróży pociągami przez 7 dni. Bilety będą do wygrania w konkursie, jednak jego szczegóły nie zostały jeszcze podane.

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Edycja programu ma charakter pilotażowy, jednak jeśli zainteresowanie będzie duże, minister nie wyklucza stworzenia podobnego programu z Francją. Jest jednak jeden warunek. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, dlatego, aby zakwalifikować się do konkursu, trzeba mieć mniej niż 27 lat.

Inne sposoby na tanie podróżowanie

Ceny wycieczek z biurami podróży wzrosły, przez co wakacje 2026 uderzą po kieszeni i wielu Polaków odkłada planowanie urlopu na tegoroczne wakacje. Podwyższone ceny paliwa nie zachęcają również do podróży samochodem. Jak w takiej sytuacji możemy zaoszczędzić?

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Wzięcie udziału w specjalnych konkursach jest z pewnością łatwym sposobem na zgarnięcie darmowych biletów. Informacje o nich warto śledzić np. na stronach linii lotniczych. Podobnie w PKP Intercity można zgarnąć darmowe bilety, korzystając z programu lojalnościowego dla pasażerów. Ciekawą ofertę miał w tym roku Icelandair, który organizował konkurs na "najgorszego fotografa". Wszystko po to, by osobę wyłonioną w konkursie wysłać na darmową wycieczkę na Islandię i udowodnić, że nawet ktoś, kto nie potrafi robić zdjęć, jest w stanie przywieźć z tego kraju piękne fotografie.

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Innym sposobem na tanie podróżowanie jest wykorzystanie aplikacji takich jak Guru Walk. To platforma, na której ogłaszają się lokalni przewodnicy, oferujący wycieczki za darmo. Na końcu wycieczki można zostawić napiwek w wysokości wybranej przez uczestnika.