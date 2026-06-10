Donald Tusk w Sejmie o ostatnich zachowaniach polityków. naTemat.pl

Donald Tusk zabrał głos przed głosowaniem ws. wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Swoje wystąpienie premier zaczął jednak od zupełnie innego tematu. W ostrych słowach odniósł się do emocji podsycanych ostatnio przez prawą stronę sceny politycznej.

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– Mówię o tym, co się dzieje w ostatnich dniach, tygodniach, ale w ostatnich dniach nabrało to szczególnie mocnej barwy. To, co się dzieje w niektórych mediach, to, co się działo wczoraj tutaj na sali sejmowej, próbkę tego też mieliśmy dzisiaj w wykonaniu pana posła Kowalskiego – stwierdził Donald Tusk w Sejmie w środę po południu.

Polityk wskazuje, że obecny dyskurs polityczny w mediach i na sali sejmowej przypomina ten, który "zapisał się czarnymi kartami w historii Europy": – Mówię tutaj o swoistym polowaniu. Takim polowaniu, którego byliśmy świadkami tu w Europie w ostatnich 150 latach wielokrotnie. To polowanie z reguły kończyło się katastrofą.

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Jaką katastrofę ma na myśli premier? – Taką katastrofą dziejową, jaką była np. II wojna światowa – oświadczył polityk.

Słowa premiera są następstwem publicznych ataków na osoby pochodzenia ukraińskiego

Wypowiedź Donalda Tuska dotyczy tych dziennikarek i polityków, którzy ostatnimi czasy publicznie pytali "jak to jest możliwe, że człowiek o pochodzeniu ukraińskim jest wiceministrem w polskim rządzie". Jak wspominaliśmy w naTemat.pl, wcześniej na takie zachowania mocno reagował także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Jedną z takich sytuacji była wypowiedź Przemysława Czarnka, który w swoim przemówieniu w Sejmie we wtorek określił przedstawicieli rządu jako "zdrajców narodu polskiego", by później zażądać przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów.

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Konwent miał dotyczyć "wyjaśnienia sprawy, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków".

Kolejne kontrowersyjne słowa w trakcie sejmowych obrad z 9 czerwca padły z ust byłego posła PiS, Janusza Kowalskiego: – Złożyłem zapytanie dotyczące ukrainizacji w administracji publicznej. Wczoraj otrzymałem maila od pani Barbary Nowackiej. (...) Tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska ani imienia. Ilu obcokrajowców pracuje u pani w ministerstwie – pytał poseł.