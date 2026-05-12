Kryptoafera w Sejmie. Procesowane są 4 różne projekty. Fot. zrzut ekranu: Sejm iTV / sejm.gov.pl

Spór o kryptowaluty w Polsce nabiera tempa. W Sejmie czytane są cztery różne wersje ustaw dotyczących tego samego zagadnienia. Sektor krypto nigdy wcześniej nie był tak silnie obecny w przestrzeni publicznej. Obecnej sytuacji sprzyja kryptoafera, konieczność dostosowania się do europejskiego standardu MiCA i dwukrotne weto prezydenckie wobec poprzednich projektów.

– Mieliście na to 13 lat, a teraz od paru miesięcy słyszę, jak wam to na sercu leży bezpieczeństwo klientów giełd kryptowalut, że trzeba bardzo szybko uchwalić ustawę, bardzo złą ustawę, bo trzeba chronić tych klientów – stwierdził Sławomir Mentzen w trakcie posiedzenia Sejmu dotyczącego kryptoaktywów.

– Gdzie byliście przez 13 lat, przez te 13 lat jedyne zmiany w prawie, jakie robiliście, to opodatkowanie kryptowalut – kontynuował poseł, krytykując dotychczasowe działania ze strony zarówno PiS, jak i KO. Warto przypomnieć, że Mentzen ma miliony w bitcoinach, a sprzedaż kryptowalut z polskiego PIT chciałby zwolnić w całości.

Awantura o kryptowaluty w Sejmie. Krytyka rządu Tuska ze strony prawicy

Zarzuty wobec działań Donalda Tuska podnoszą także osoby związane z największą prawicową partią w parlamencie:

– Donald Tusk z uporem maniaka wraca ze swoim projektem, niezależnie od tego, że już wiele było uwag do tego projektu. Mąci to wodę prawną, ale wydaje się właśnie, że w tej mętnej wodzie Donald Tusk czuje się najlepiej – zauważył Władysław Kurowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeden z proponowanych projektów został złożony przez Karola Nawrockiego. Jego reprezentant sugeruje, że propozycja z Pałacu jest gestem dobrej woli, kompromisem i poszukiwaniem zgody.

– To jest projekt koncyliacyjny, po to, żeby rząd wreszcie przyjął jakiekolwiek poprawki do tej ustawy po dwóch porażkach koalicji rządzącej, to znaczy, po dwóch przegranych głosowaniach w sprawie odrzucenia weta prezydenta – ocenia szef KPRP, Zbigniew Bogucki.

Cztery projekty ustaw. Dwa z koalicji, dwa z prawej strony

W trakcie 57. posiedzenia Sejmu RP w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 roku odbywa się pierwsze czytanie aż 4 projektów ustaw, które dotyczą sektora kryptowalut. Są to:

Druk nr 2363, "Poselski projekt ustawy o rynku kryptoaktywów". Pod projektem podpisani są politycy związani z Polską 2050, w tym Ryszard Petru, Szymon Hołownia i Paulina Hennig-Kloska.

Druk nr 2530, "Poselski projekt ustawy o kryptoaktywach". Pod propozycją podpisani są politycy związani z Konfederacją, w tym Konrad Berkowicz, Karina Anna Bosak, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler.

Druk nr 2528, "Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o rynku kryptoaktywów", który w Sejmie będzie reprezentowany przez szefa KPRP, Zbigniewa Boguckiego.

Druk nr 2529, "Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów", który w Sejmie prezentowany będzie przez Andrzeja Domańskiego. Wcześniej informowaliśmy, że rząd uderza w rynek kryptowalut – tryb natychmiastowy i kary to elementy nowej odsłony rządowych przepisów.

Kryptoafera, MiCA i weto prezydenckie. W sektorze krypto nigdy nie było tak gorąco

Część projektów ma na celu dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej. Mowa tu o Markets in Crypto-Assets (MiCA). Jest ono elementem pakietu "digital finance package". Rozporządzenie dotyczy regulacji aktywów, takich jak kryptowaluty i tokeny.

Ma ono na celu wprowadzenie licencjonowania, mechanizmów nadzoru, mechanizmów zarządzania ryzykiem i ujednolicenie zasad funkcjonowania operatorów, giełd kryptowalut, emitentów, a także innych przedsiębiorstw związanych z kryptoaktywami.

Sytuacja związana jest z "kryptoaferą PiS", jak określił to Donald Tusk, sugerując powiązania upadłej giełdy zondacrypto z rosyjską mafią, Zbigniewem Ziobro i Karolem Nawrockim. To wtedy padło słynne pytanie, w którym Donald Tusk o kryptoaferze PiS nagle w Sejmie zadał pytanie Kaczyńskiemu – chodziło o to, czy prezes wiedział o przelewach z giełdy zondacrypto trafiających do polityków jego obozu.

Wcześniej, w grudniu 2025 r., Donald Tusk ostrzegał po tajnych obradach Sejmu: "Ogarnijcie się!", apelując do polityków PiS, Konfederacji i prezydenta o zmianę stanowiska wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut. Kilka miesięcy później Tusk bierze się za kryptowaluty – na głos odczytał informacje otrzymane z ABW, przedstawiając opinii publicznej ustalenia służb specjalnych dotyczące tła afery.

