Nadchodzący weekend przyniesie ze sobą deszcz i ochłodzenie Fot. Zrzut ekranu / IMGW-PIB

Nadchodzący weekend najprawdopodobniej spędzimy głównie w domach albo maszerując pod parasolami. Czeka nas chłodny i mokry epizod, dlatego planując atrakcje na najbliższe dni, warto przygotować się na iście jesienną aurę w czerwcu.

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Lato zbliża się już wielkimi krokami, wakacje są tuż za rogiem, a my w środku czerwca mamy za oknem prawdziwą jesień. Po nawałnicach burzowych przyszła kolej na ulewy, które już uprzykrzają życie, a zapowiada się, że będzie tylko bardziej deszczowo i chłodno.

Widać jednak światełko w tunelu na następny tydzień, chociaż ostatecznie może okazać się, że temperatury przesadzą w drugą stronę i będziemy mieli duchotę nie do zniesienia (jak zresztą zapowiada się tegoroczne, rekordowo ciepłe lato). Tak przynajmniej wynika z najnowszych prognoz pogodowych podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którym przyjrzeliśmy się bliżej.

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Jesienny weekend w czerwcu. Dominować będzie deszcz i wiatr

W sobotę 13 czerwca w całym kraju niebo będzie w dużej mierze przykryte chmurami, choć momentami pojawią się niewielkie przejaśnienia. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a miejscami mogą wystąpić również wyładowania atmosferyczne i lokalny grad. A gdy zacznie grzmieć, warto wiedzieć, jak obliczyć, gdzie jest burza. W trakcie trwania ulew spadnie od 15 do 20 mm wody.

Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 21 stopni Celsjusza. Odrobinę chłodniej będzie w rejonach podgórskich i bezpośrednio nad morzem, gdzie temperatura wyniesie około 16 stopni Celsjusza. Przewiduje się także porywisty wiatr, który w trakcie burz osiągnie prędkość do 65 km/h, a w wysokich górach powieje jeszcze mocniej.

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Niestety, z soboty na niedzielę i w samą niedzielę 14 czerwca pogoda wcale się nie poprawi, a my odczujemy kolejne spadki temperatury. Ponownie pojawią się przelotne deszcze do 15 mm, a lokalnie mogą utrzymać się zjawiska burzowe.

Niedziela będzie też wyraźnie chłodniejsza – na północnym wschodzie odnotujemy zaledwie od 13 do 14 stopni Celsjusza, w centrum termometry pokażą około 17 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południu kraju, gdzie zanotujemy do 19 stopni Celsjusza. Podobnie jak w sobotę, chłód będzie potęgowany przez wiatr.

Początek tygodnia z opadami. Kiedy wrócą do nas letnie dni?

Kiedy w końcu przestanie padać i schowamy parasole? Początek przyszłego tygodnia nie przyniesie jeszcze upragnionego słońca i definitywnego ocieplenia. Poniedziałek i wtorek nadal będą dniami z opadami i stosunkowo niskimi temperaturami. W poniedziałek na wschodzie i w górach zobaczymy maksymalnie 14-15 stopni Celsjusza, w centrum 17 stopni Celsjusza, a na południu do 19 stopni Celsjusza. Wtorek przyniesie tylko minimalną poprawę – odnotujemy od 17 do 21 stopni Celsjusza, jednak wciąż musimy mieć w pogotowiu płaszcze przeciwdeszczowe, szczególnie na północy i wschodzie, gdzie przelotnie popada i zagrzmi.

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Wielka zmiana w pogodzie nadejdzie dopiero w środku tygodnia. Od środy zacznie do nas napływać z południa znacznie cieplejsze powietrze. Temperatura szybko wzrośnie – w centrum wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a na południu zrobi się już przyjemnie ciepło, z wartościami rzędu 26 stopni Celsjusza. Czwartek i piątek to z kolei powrót upałów. W centrum odnotujemy w okolicach 26 stopni Celsjusza, z kolei na południu i zachodzie Polski termometry pokażą już od 28 do nawet 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogoda IMGW do 12 do 21 czerwca Fot. IMGW