Co dalej ze sprawą przekazania MiG-ów Ukrainie? Fot. Shutterstock.com / Dawid Lech

Wraca sprawa myśliwców MiG-29, które Polska miała przekazać Ukrainie w zamian za wsparcie w zakresie działań dronowych i antydronowych, jednak sama ta decyzja wywołała niemałą awanturę polityczną w grudniu. Teraz wiceszef MON Cezary Tomczyk wyjaśnia, że do ostatecznego oddania MiG-ów jeszcze nie doszło.

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Jeszcze w grudniu ubiegłego roku informowaliśmy w naTemat, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, iż Ukraina może liczyć na kolejną dawkę solidnego wsparcia militarnego. Resort planował przekazać naszym wschodnim sąsiadom ostatnie służące w polskich barwach myśliwce MiG-29.

Siły Powietrzne RP rozstają się z tymi konkretnymi maszynami z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich to oczywiście postępująca modernizacja naszej floty, czego najlepszym dowodem jest fakt, że ostatnio w Polsce uroczyście witaliśmy nowe F-35. Drugi powód jest już bardzo praktyczny – tym samolotom po prostu kończą się resursy. Kolejne poważne przebudowy i naprawy nie mają już uzasadnienia ekonomicznego, więc naturalną koleją rzeczy muszą zostać wycofane z działań operacyjnych.

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W zamian za przekazanie sprzętu lotniczego, Polska miała otrzymać od Ukrainy konkretną formę wsparcia. Nasi sąsiedzi mieli odwdzięczyć się poprzez podzielenie się z nami swoimi unikalnymi zdolnościami i najnowszą technologią w zakresie działań dronowych oraz antydronowych.

"Trwa dialog". Co z obiecaną wymianą technologii?

W poniedziałek (15 czerwca) w Radiu ZET gościł wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk. Podczas rozmowy na antenie poruszona została kwestia dalszych działań związanych z przekazaniem MiG-ów. Wiceszef MON został zapytany o to, czy polskie wojsko otrzymało już od Ukrainy obiecywane technologie dronowe, które miały ostatecznie trafić do nas w ramach wymiany.

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– MiG-i przekazał jeszcze poprzedni rząd PiS-u. I ta sprawa była publicznie podnoszona. Natomiast [...] obecny rząd nie przekazał MiG-ów Ukrainie – wyjaśnił wprost wiceminister. Zaznaczył przy tym, że obecnie w tej kwestii cały czas "trwa dialog między Polską a Ukrainą".

– Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeśli ta sprawa zostanie domówiona, to ta sprawa [przekazania MiG-ów, przyp. red.] zakończy się sukcesem – dodał polityk. Zwrócił przy tym uwagę na twarde warunki stawiane przez polską stronę w negocjacjach: "Polacy powiedzieli jasno: w związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też z tych zdolności ukraińskich korzystać i przekażemy sprzęt Ukrainie, jeśli sprawa zostanie dopięta. Nic się w tej sprawie nie zmieniło".

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Awantura o przekazanie MiG-ów

Warto przypomnieć, że w grudniu, tuż po ogłoszeniu informacji przez MON, sprawa myśliwców wywołała ogromną awanturę polityczną. Pytany wówczas o tę kwestię prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że nic nie wie na ten temat.

– Tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Ja takiej informacji nie miałem. Potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła – tłumaczył prezydent.

Na te słowa Karola Nawrockiego w dość dosadny sposób zareagował szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś, informując stanowczo opinię publiczną, że sprawa MiG-ów jest procedowana nie od wczoraj, a już od ponad roku.