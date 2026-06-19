Lidl odpala prawdziwą petardę. Specjalna edycja magazynu BRAVO za 1 grosz. Fot. Shutterstock

Lody, serki, cukierki i... kiełbasa. Lidl ma ciekawy pomysł na to, jak przenieść nas z powrotem do lat 90. W pomyśle uwzględniono nie tylko samą podróż, ale także jej cel – specjalną edycję kolorowego pisma, które czytał każdy 30-latek.

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To nie lada gratka dla osób, które pamiętają komputery na dyskietki, mechaniczne wagi sklepowe, polaroidy i smaki lat 90. Lidl odpala wehikuł czasu i pozwala przenieść się raz jeszcze do czasów ortalionowych kurtek, dżinsów z wysokim stanem, kaset VHS i budek telefonicznych. Przenosiny odbędą się przy akompaniamencie słodkich smaków, które przypominają stare, (czasem) dobre czasy.

Akcja "Kultowe Smaki" serwuje kolejne cenowe hity głównie na słodko i "oldschoolowo". Wśród przygotowanych przez Lidla niespodzianek szczególnie wyróżnia się jednak jedna. To kultowy zakazany owoc, biblia lat 90. – magazyn BRAVO w edycji limitowanej.

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Można go otrzymać za zaledwie 1 grosz po zrobieniu zakupów za minimum 49 złotych. Jest tu jednak pewien haczyk. Najpierw trzeba odbyć podróż do przeszłości i sięgnąć po "kultowy smak" z półki.

Produkty w nostalgicznej ofercie Lidla

By otrzymać egzemplarz kultowego magazynu Bravo za 1 grosz, konieczny jest zakup jednego z produktów objętych promocją. Warto również pamiętać, że promocja jest ograniczona do jednego egzemplarza na jednego kupującego.

Dalsza część artykułu poniżej.

Jakie produkty znajdą się na przecenie przy okazji specjalnej akcji sieci? Otóż koneserzy smaków z lat 90. mogą przygotować się na falę słodkiej nostalgii. Wśród przecenionych produktów nawiązujących do epoki (a bardzo często wprost z niej wziętych!) znajdują się m.in.:

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Soki Tarczyn w szklanej butelce – 2,29 zł. Kultowa kostka śnieżna marki Koral – 2,55 zł przy zakupie dwóch. Lody Solo w tubce – 2,24 zł przy zakupie dwóch. Serek Bakuś marki Bakoma – 2,25 zł. Legendarny Rożek marki Koral – 2,45 zł przy zakupie dwóch. Galaretki Makarena marki Pomorzanka – 7,99 zł. Żelki malinki XXL (500g) – 11,99 zł. Draże Korsarze w rozmiarze XXL – 1,99 zł. Mieszanka Krakowska i Galaretki Fresh & Fruity w dużych opakowaniach 245g – 9,99 zł. Miniczekoladki Danusia, Advocat lub Krówkowa, marki Wawel – 2,99 zł. Przysmak świętokrzyski marki Snack – 4,99 zł. Ryż preparowany – 2,79 zł. Cukierki na wagę: Kukułki (2,99 zł / 100g), Trufle (4,29 zł / 100g), Michałki (3,99 zł / 100g).

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To co prawda słodycze, ale dla fanów bardziej wysublimowanych smaków również coś się znajdzie. Mowa tu o rosole lub pomidorowej marki Z Natury w cenie 8,99 złotych za porcję XXL (750g) i mięsnych wyrobach marki Peerelowska: Kiełbasie z tradycyjnej wędzarni (24,99 złotych), Parówkowej (7,99 złotych) i Wątrobiance (4,99 złotych).

Nostalgiczna oferta w Lidlu zaraz się kończy

Jak podaje Lidl, promocyjne ceny na produkty nie dotyczą oferty sklepu internetowego, obowiązują wyłącznie w marketach stacjonarnych.