Lody, serki, cukierki i... kiełbasa. Lidl ma ciekawy pomysł na to, jak przenieść nas z powrotem do lat 90. W pomyśle uwzględniono nie tylko samą podróż, ale także jej cel – specjalną edycję kolorowego pisma, które czytał każdy 30-latek.
To nie lada gratka dla osób, które pamiętają komputery na dyskietki, mechaniczne wagi sklepowe, polaroidy i smaki lat 90. Lidl odpala wehikuł czasu i pozwala przenieść się raz jeszcze do czasów ortalionowych kurtek, dżinsów z wysokim stanem, kaset VHS i budek telefonicznych. Przenosiny odbędą się przy akompaniamencie słodkich smaków, które przypominają stare, (czasem) dobre czasy.
Akcja "Kultowe Smaki" serwuje kolejne cenowe hity głównie na słodko i "oldschoolowo". Wśród przygotowanych przez Lidla niespodzianek szczególnie wyróżnia się jednak jedna. To kultowy zakazany owoc, biblia lat 90. – magazyn BRAVO w edycji limitowanej.
Można go otrzymać za zaledwie 1 grosz po zrobieniu zakupów za minimum 49 złotych. Jest tu jednak pewien haczyk. Najpierw trzeba odbyć podróż do przeszłości i sięgnąć po "kultowy smak" z półki.
Produkty w nostalgicznej ofercie Lidla
By otrzymać egzemplarz kultowego magazynu Bravo za 1 grosz, konieczny jest zakup jednego z produktów objętych promocją. Warto również pamiętać, że promocja jest ograniczona do jednego egzemplarza na jednego kupującego.
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Jakie produkty znajdą się na przecenie przy okazji specjalnej akcji sieci? Otóż koneserzy smaków z lat 90. mogą przygotować się na falę słodkiej nostalgii. Wśród przecenionych produktów nawiązujących do epoki (a bardzo często wprost z niej wziętych!) znajdują się m.in.:
To co prawda słodycze, ale dla fanów bardziej wysublimowanych smaków również coś się znajdzie. Mowa tu o rosole lub pomidorowej marki Z Natury w cenie 8,99 złotych za porcję XXL (750g) i mięsnych wyrobach marki Peerelowska: Kiełbasie z tradycyjnej wędzarni (24,99 złotych), Parówkowej (7,99 złotych) i Wątrobiance (4,99 złotych).
Nostalgiczna oferta w Lidlu zaraz się kończy
Jak podaje Lidl, promocyjne ceny na produkty nie dotyczą oferty sklepu internetowego, obowiązują wyłącznie w marketach stacjonarnych.
Akcja trwa od 15 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że należy się spieszyć – fani lat 90' i 00' mają zaledwie dwa dni na skorzystanie z niej. Dla fanów kultowych smaków i zakupów pewną niedogodnością jest to, że 21 czerwca nie jest niedzielą handlową, więc sieć nie miała pełnego tygodnia na przeprowadzenie akcji.