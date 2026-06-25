Partia Ryszarda Petru startuje już we wrześniu 2026 roku. Fot. Shutterstock

Ryszard Petru coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie politycznej. W kolejnych rozmowach polityk zdradza, co kryje się za jego najnowszą inicjatywą, jaki ma pomysł na ewentualną współpracę z rządem po kolejnych wyborach parlamentarnych, a także odnosi się do kwestii skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.

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Wyraziste, mocne, jednoznaczne – takie ma być nowe ugrupowanie Ryszarda Petru, które już zaczęło notować pierwsze sukcesy sondażowe. Polityk obecnie często gości w mediach, gdzie promuje swoją najnowszą inicjatywę.

W czwartek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM poseł odnosił się m.in. do skandalu związanego ze Szpitalem Południowym, planów związanych z rozwojem jego nowego ugrupowania (Konfederacja Light) i relacji z rządem. Dyskusja rozpoczęła się od kwestii opisu obecnej sytuacji w opiece zdrowotnej, przy uwzględnieniu lekkiej, kulinarnej metafory.

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– W systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać milion sześćset rocznie. To pokazuje, jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne nienaturalne rynkowo działania – stwierdził Ryszard Petru.

– To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia – dodał polityk, wskazując też, że bardzo by nie chciał, by afera uderzyła we wszystkich lekarzy.

Petru twardo po stronie rządu, ale z pewnym ważnym zastrzeżeniem

Ryszard Petru w czerwcu intensywnie promuje swoje nowe ugrupowanie, które ma być "wyraziste, mocne, jednoznaczne". – Wyraziste, nie w kontrze do rządu, ale jakby, challengujące rząd, challengujące koalicjantów do większego wysiłku – stwierdził polityk, sugerując, że ma zamiar wpływać na rzeczywistość polityczną, choć jego misja wpisuje się w obecną koalicję.

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Ryszard Petru nie tylko nie odcina się więc od polityki rządowej (choć, jak sam podkreśla, w rządzie nie jest), ale widzi w niej perspektywę współpracy także po kolejnych wyborach: – Uważam, że jak będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja 15 października.

Kiedy nowa Konfederacja?

Lato nie sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji politycznych. Nieszczęśliwy okres letni, z temperaturami powietrza sięgającymi 37°C i sezonem urlopowym, nie pozwala na przeprowadzenie kluczowych rozmów i przygotowań. Ryszard Petru jasno więc wyznaczył ramy czasowe dla rozpoczęcia działalności jego partii, dodając, kiedy można rozliczyć go za "to, co zrobił".

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Dalsza część artykułu poniżej.

Termin rozpoczęcia działalności Konfederacji Light to jesień 2026 roku. Konkretniej chodzi tu o wrzesień. Wówczas, jak zapowiada Ryszard Petru "temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie".

Poseł musi się jednak trochę pośpieszyć. Obok jego najnowszego projektu startuje jeszcze inna nowa partia, Nowa Polska. Jej twarzami mają być senatorowie Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba. Projekt ugrupowania powstał jeszcze w 2025 roku (rejestracja 30 października 2025 r.).

Postulaty proponowane przez Nową Polskę są bardzo podobne do tych, które zachwala Ryszard Petru. Ponownie mówimy tu o ugrupowaniu proeuropejskim, "anty-brunatnym" (sprzeciwiającym się Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej) i spoglądającym na sektor podatkowy przez pryzmat konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.