W niedzielę handlową Biedronka szaleje z promocjami. Fot. shutterstock

Początek wakacji, fala upałów i niedziela handlowa przypadła właśnie w tym samym czasie. Duże markety 28 czerwca będą więc otwarte. Biedronka przy tej okazji przygotowała dla swoich klientów promocje. Jedną z nich jest ta na lody. Słynna sieć wyprzedaje je za grosze.

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28 czerwca to niedziela handlowa. Oznacza to, że nie obowiązują w nią standardowe obostrzenia, a sklepy mogą być otwarte. Nie tylko te, które w ostatnim czasie podają się za "czytelnie" i otwierają w każdą niedzielę.

Choć wydawać by się mogło, że to idealny czas na zakupy, bo wakacje właśnie się rozpoczęły i zrobiło się naprawdę ciepło, to trzeba wciąć pod wszystkie wskazówki i zalecenia służb, bowiem w Polsce trwa apogeum największych od ponad 100 lat upałów. A m.in. małe dzieci i seniorzy mogą to naprawdę słabo znosić.

Biedronka wyprzedaje lody za grosze

Aby dobrze przygotować się na takie ekstremalne warunki atmosferyczne warto też poznać 3 nawyki, które pomogą bezpiecznie przetrwać upały, o których pisaliśmy ostatnio w naTemat. Podpowiadaliśmy też, co w domu sprawdzi się zamiast klimatyzacji – Włosi stosują tani trik, który działa. A jeśli szukasz pomysłu na obiad w upał, to też mamy coś wprost idealnego.

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Skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to Biedronka wpadła na świetny pomysł i na ten pierwszy wakacyjny weekend zrobiła promocję na schłodzone słodkie przekąski. Mowa oczywiście o lodach. Ta znana sieć oferuje je teraz za jedyne 99 groszy (sztuka). Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad:

trzeba mieć kartę Moja Biedronka limit dzienny na kartę MB wynosi 3 sztuki promocja obejmuje kilka rodzajów lodów: Kaktus Mix 45 ml, Kaktus Długa Polewka 48 ml, Świderek Koral, Rożek Diuna oraz Plombir Marletto

Ta okazja w Biedronce kończy się już 28 czerwca. Zostało więc niewiele czasu na zrobienie zapasów lodów. Jeśli jednak nie zdążycie z zakupem lodów za grosze, to Biedronka od pniedziałku też startuje z promocjami. Będzie można kupić lodówkę turystyczną za 79 zł. W tej samej cenie pojawi się również wentylator stojący.

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Handel w niedziele. Kolejna taka okazja dopiero na koniec wakacji

Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat. Mimo tego, co rusz wchodzą w życie kolejne zmiany. Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku.

Kolejna taka okazja jak teraz do zrobienia zakupów w siódmym dniu tygodnia przypadnie na koniec wakacji. Oto lista wszystich niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia 29 marca (niedziela przed Wielkanocą) 26 kwietnia (niedziela przed majówką) 28 czerwca 30 sierpnia 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)

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