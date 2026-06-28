Biedronka, zakupy, niedziela handlowa
W niedzielę handlową Biedronka szaleje z promocjami. Fot. shutterstock

Początek wakacji, fala upałów i niedziela handlowa przypadła właśnie w tym samym czasie. Duże markety 28 czerwca będą więc otwarte. Biedronka przy tej okazji przygotowała dla swoich klientów promocje. Jedną z nich jest ta na lody. Słynna sieć wyprzedaje je za grosze.

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28 czerwca to niedziela handlowa. Oznacza to, że nie obowiązują w nią standardowe obostrzenia, a sklepy mogą być otwarte. Nie tylko te, które w ostatnim czasie podają się za "czytelnie" i otwierają w każdą niedzielę.

Choć wydawać by się mogło, że to idealny czas na zakupy, bo wakacje właśnie się rozpoczęły i zrobiło się naprawdę ciepło, to trzeba wciąć pod wszystkie wskazówki i zalecenia służb, bowiem w Polsce trwa apogeum największych od ponad 100 lat upałów. A m.in. małe dzieci i seniorzy mogą to naprawdę słabo znosić.

Biedronka wyprzedaje lody za grosze

Aby dobrze przygotować się na takie ekstremalne warunki atmosferyczne warto też poznać 3 nawyki, które pomogą bezpiecznie przetrwać upały, o których pisaliśmy ostatnio w naTemat. Podpowiadaliśmy też, co w domu sprawdzi się zamiast klimatyzacji – Włosi stosują tani trik, który działa. A jeśli szukasz pomysłu na obiad w upał, to też mamy coś wprost idealnego.

Skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to Biedronka wpadła na świetny pomysł i na ten pierwszy wakacyjny weekend zrobiła promocję na schłodzone słodkie przekąski. Mowa oczywiście o lodach. Ta znana sieć oferuje je teraz za jedyne 99 groszy (sztuka). Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad:

  • trzeba mieć kartę Moja Biedronka
  • limit dzienny na kartę MB wynosi 3 sztuki
  • promocja obejmuje kilka rodzajów lodów: Kaktus Mix 45 ml, Kaktus Długa Polewka 48 ml, Świderek Koral, Rożek Diuna oraz Plombir Marletto
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    Ta okazja w Biedronce kończy się już 28 czerwca. Zostało więc niewiele czasu na zrobienie zapasów lodów. Jeśli jednak nie zdążycie z zakupem lodów za grosze, to Biedronka od pniedziałku też startuje z promocjami. Będzie można kupić lodówkę turystyczną za 79 zł. W tej samej cenie pojawi się również wentylator stojący.

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    Handel w niedziele. Kolejna taka okazja dopiero na koniec wakacji

    Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat. Mimo tego, co rusz wchodzą w życie kolejne zmiany. Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku.

    Kolejna taka okazja jak teraz do zrobienia zakupów w siódmym dniu tygodnia przypadnie na koniec wakacji. Oto lista wszystich niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą)
  • 26 kwietnia (niedziela przed majówką)
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)

    • Okazuje się jednak, że markety próbują omijać przepisy. Sklep Społem w Kwidzynie znalazł patent na niedziele handlowe i sprytnie omija zakaz dzięki inteligentnym wózkom. Wiadomo też, że niektóre Polomarkety działają w każdą niedzielę, bowiem informują swoich klientów o otwartej w lokalu "czytelni". Delikatesy Centrum również omijają zakaz handlu, zapraszając klientów do czytelni. Tym działaniom przygląda się jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urzędnicy zlecili już kontrole w niektórzych sklepach.