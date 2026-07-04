Kwaśniewski zburzył narrację Nawrockiego Fot. Shutterstock.com / ERA Foto

Niedawno media obiegła historia Karola Nawrockiego o niepokojącym incydencie z jego kampanii wyborczej, podczas którego rzekomo mogło dojść do próby otrucia obecnego prezydenta. Na temat tego zdarzenia wypowiedział się Aleksander Kwaśniewski, który wyraził swoje dość ostre stanowisko.

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Książka profesora Andrzeja Nowaka pod tytułem "Skąd się wziął Karol Nawrocki", która jest wywiadem rzeką z prezydentem, ma ukazać się 8 lipca. Niektóre jej fragmenty zostały jednak wcześniej udostępnione na portalu wPolityce.pl. Zamiast politycznych tematów, wynikła z nich jednak historia rodem z kryminalnych opowieści.

Karol Nawrocki opisuje tam bowiem dziwny incydent, który miał miejsce jeszcze za czasów kampanii prezydenckiej, podczas którego mogło dojść do próby otrucia popieranego przez PiS kandydata. O ten właśnie wątek został zapytany Aleksander Kwaśniewski.

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Kwaśniewski bezlitosny dla prezydenta

Ostatnio w TVN24, podczas wywiadu z Aleksandrem Kwaśniewskim, padło pytanie o wspomniany fragment książki. Były prezydent podszedł do sprawy dosyć sceptycznie.

– Jeżeli tak było, no to dziwię się, że dowiadujemy się o tym po roku. Poza tym to jest poważna sprawa. Jeżeli ten stan był tak ciężki, to ważne by było jakieś świadectwo medyczne, które pokazuje, co tam miało miejsce – skomentował.

Następnie odniósł się do sugestii prowadzącej, że Nawrocki mógł nie potrzebować lekarza, bo jest takim "twardzielem". – To po co nam głowę zawraca tymi historiami? To jest dobre do wspomnień na emeryturze, że "chcieli mnie otruć, a zobaczcie, byłem taki twardy, że się nie dałem" – tłumaczył Kwaśniewski.

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– Jak widać, jeżeli ktoś go chciał otruć, to nie był to skuteczny atak, ale moim zdaniem, to wszystko to jest bzdura i nie ma się czym zajmować – podsumował temat.

Warto dodać, że ostatnio Aleksander Kwaśniewski w rozmowie dla naTemat, przeprowadzonej przez Katarzynę Zuchowicz, wspominał również, co najbardziej nie podoba mu się w prezydenturze Nawrockiego oraz na czym zależy obecnej głowie państwa.

Co dokładnie stało się podczas kampanii?

Przypomnijmy, że opisywany w książce incydent miał wydarzyć się 15 maja 2025 r., czyli trzy dni przed I turą wyborów prezydenckich. Gdy sztab kandydata PiS odwiedził Ząbkowice Śląskie i Dzierżoniów, Karol Nawrocki miał nagle zasłabnąć. Rzekomo miało być to skutkiem podania mu substancji zagrażających życiu lub zdrowiu.

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"Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko" – wspomina Nawrocki na łamach książki.

Obrazowo opisuje, co miało się z nim dziać: "Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu 'Egzorcysta'. Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut".

Sprawą ostatecznie zainteresowały się organy ścigania. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie z urzędu, dotyczące "podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta RP Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r.".