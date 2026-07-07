Donald Tusk: "Będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy". Fot. Flickr.com / Kancelaria Premiera

– Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji. (...) nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy – przekazał Donald Tusk tuż przed posiedzeniem rządu. Polityk odniósł się do całkoształtu polityki Polski wobec Ukrainy i przestrzegł przed antyukraińskimi nastrojami.

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– Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie – zapowiedział Donald Tusk w wystąpieniu przed posiedzeniem Rady Ministrów.

– Chcemy, i tak, jak to robiliśmy do tej pory, racjonalnie oceniać co nam się opłaca, co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą – zadeklarował premier.

Polityk przywołał kwestię obrony polskiego rolnictwa przed nadmiarem importu z Ukrainy, zauważając, że to jego rząd podejmował w tej kwestii "twarde decyzje". Donald Tusk stwierdził też, że w zakresie bezpieczeństwa, współpracy militarnej i obrony przed Rosją Polska i Ukraina będą dalej ściśle współpracować.

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– Żadna polityczna hucpa Brauna, czy Kaczyńskiego, czy Mentzena tego na pewno nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie przegrywała na tym ponurym wyścigu na takie radykalne nastroje – ocenia polityk.

Donald Tusk: "Nie trzeba kochać Ukrainy"

Premier jasno zadeklarował, gdzie widzi interes Polski, a także jakie ma oczekiwania wobec opinii społecznej: – Nie chodzi tu o sympatię, antypatię, nie trzeba kochać Ukrainy, nie mam tego typu oczekiwań, ale każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie i odrobinę przyzwoitości w sercu, wie, że w interesie Polski jest to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny.

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Donald Tusk nawiązał też do ostatniej afery ws. przekazania Patriotów dla Ukrainy. Polityk stwierdził, że działania rządu w tym zakresie są odpowiedzialne i rozsądne, a także że Rada Ministrów jest gotowa realizować swoją politykę w taki sam sposób, jak do tej pory.

Możecie być też Państwo spokojni. Polska nie wyrywa się z wydatkami czy z donacjami do przodu przed innych. Działamy bardzo odpowiedzialnie i rozsądnie, ale działamy po to, aby Rosja nie stanowiła większego niż do tej pory zagrożenia dla Polski, dla regionu, dla Europy i dla tego celu jesteśmy dalej gotowi pracować tak, jak do tej pory. Donald Tusk w trakcie przemówienia przed spotkaniem Rady Ministrów 7 lipca 2026 roku.

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Specjalna misja wicepremierów

Donald Tusk swoją wypowiedź na temat antyukraińskich nastrojów rozpoczął od wyjaśnienia nieobecności na posiedzeniu rządu wicepremierów – Radosława Sikorskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i pan wicepremier Radosław Sikorski są dzisiaj w Ankarze na szczycie NATO. Towarzyszą prezydentowi w posiedzeniu Paktu Północnoatlantyckiego – przypomniał premier.

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– Pojechali tam też z oczywistą misją, aby nasi sojusznicy, wszyscy bez wyjątku sojusznicy w Pakcie Północnoatlantyckim wiedzieli, że polska polityka w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest polityką stabilną i nie będzie zależała od politycznych emocji czy politycznych gier pomiędzy jakimiś partiami politycznymi w Polsce – przekazał polityk.

O przebiegu spotkania w Ankarze poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. "Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot" – przekazał szef MON.