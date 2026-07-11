Coraz więcej podróżnych wybiera samochód Fot. ShapikMedia/Shutterstock

Samochód to dla wielu Polaków podstawowy środek transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Daje niezależność, pozwala samodzielnie planować trasę… jednak niemal co drugi kierowca obawia się jednej konkretnej rzeczy.

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Chociaż coraz więcej turystów rezygnuje z samolotu na rzecz jazdy samochodem, lądowe środki transportu mają swoje ograniczenia. Wyniki badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services pokazują wyraźnie, że na równi z komfortem podróżowania stawiamy poczucie bezpieczeństwa. Co drugi anketowany Polak obawia się podróży samochodem z jednego prostego powodu.

Dlaczego wybieramy samochód? Taka podróż daje niezależność

Turystyczne trendy zmieniają się co sezon. Z badania wynika, że o wyborze auta jako środka transportu decyduje przede wszystkim swoboda. Jako największą zaletę 48 proc. badanych wskazuje możliwość podróżowania we własnym tempie. Niewiele mniej osób docenia możliwość dojazdu bezpośrednio do celu (47 proc.), możliwość zabrania większej liczby rzeczy (45 proc.) oraz komfort w trakcie podróży (44 proc.). Dla 40 proc. respondentów najważniejszy jest brak konieczności dostosowywania się do rozkładów jazdy.

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W grupach 25-34 lata oraz 35-45 lat duże znaczenie ma kontekst rodzinny – odpowiednio 38 proc. i 35 proc. badanych wskazuje, że auto jest wygodniejsze, gdy jedzie się z dziećmi. A dodajmy, że długą podróż bez telefonu łatwiej wtedy umilić najmłodszym. Z kolei w grupie 35-44 lata mocniej wybrzmiewa aspekt praktyczny: połowa ankietowanych wskazuje bezpośredni dojazd do celu jako zaletę, a 48 proc. docenia możliwość zabrania większego bagażu lub sprzętu.

Strach przed awarią i nieprzewidzianymi kosztami problemem w podróży samochodem

Badanie odsłania jednak także drugą, bardziej stresującą stronę wakacyjnych podróży. Największym lękiem Polaków jest awaria auta – wskazało ją aż 47 proc. respondentów. Ryzyko usterki wyprzedziło w zestawieniu nawet korki, remonty i objazdy (40 proc.) oraz ryzyko kolizji (40 proc.). Obawy nie są bezpodstawne — naprawa auta za granicą potrafi solidnie obciążyć wakacyjny budżet.

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Kobiety nieco częściej niż mężczyźni obawiają się awarii auta (48 proc. wobec 45 proc.) oraz kolizji (44 proc. wobec 36 proc.). Młodzi kierowcy boją się awarii znacznie bardziej niż starsze grupy (55 proc. w porównaniu do 46 proc. wśród osób w wieku 45-65 lat) i rzadziej mają pewność, że ich pojazd jest dobrze przygotowany do długiej drogi.

Podróżowanie samochodem ma jednak sporo zalet. Odpowiednio zaplanowane wakacje samochodem są w stanie znacznie ograniczyć koszty wyjazdu, co w czasach, w których ceny wycieczek z biur podróży oraz biletów lotniczych idą w górę, ma ogromne znaczenie. Samochód jest też bardziej przyjazny dla środowiska niż samolot, chociaż liderem pod tym względem pozostaje pociąg. Dodatkowo Adriatic Express zabierze nas nawet do tak odległych miejsc jak Chorwacja czy Słowenia. Drogą lądową dotrzemy też do miejsc, które atmosferą nie odbiegają od rajskich wysp. Jest to na przykład Park Gródek w Jaworznie czy jezioro Obersee.