Wizz Air otwiera nową trasę z Polski do Hiszpanii. Tam mogło was jeszcze nie być Fot. OLEG PLESHKOV/Shutterstock

Lipiec dla miłośników podróżowania jest jak niekończący się dzień dziecka. Z jednej strony wielu osobom zbliża się upragniony urlop, a z drugiej Wizz Air wręcz hurtowo ogłasza nowe trasy z Polski. Tym razem do rozkładu weszła nowa odsłona Hiszpanii.

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To, co w ostatnich dniach wyprawia Wizz Air, można określić mianem podróżniczego Eldorado. Najpierw zapowiedź hitowych nowych tras z Polski do Egiptu, później dokładka w postaci połączeń typowo narciarskich i otwarcie kolejnego połączenia do intrygującego Maroka. Ale Węgrzy nie mają dość. 8 lipca ogłosili otwarcie nowej trasy z Wrocławia do Hiszpanii.

Wizz Air otwiera nową trasę z Polski. Z Wrocławia do Kraju Basków w Hiszpanii

W środę Wizz Air oficjalnie poinformował o rozszerzeniu swojej siatki połączeń z Wrocławia. Tym razem węgierski przewoźnik zaskoczył trasą do uwielbianej przez Polaków Hiszpanii. Zrobi to jednak w mało klasyczny sposób, bo nowe połączenie to loty do Bilbao, czyli stolicy Kraju Basków.

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I bądźmy szczerymi – północna Hiszpania Polakom pozostaje mało znana. Nasi turyści uwielbiają podróżować do Alicante, Malagi czy Barcelony i to niezależnie od pory roku. W ostatnich miesiącach na popularności zyskały również Madryt i Walencja. W ofercie kilku lotnisk jest także Sewilla. Jednak Kraj Basków wraz z wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego nadal są bardzo słabo znane naszym podróżnym.

Nowa trasa będzie okazją, żeby to zmienić. Pierwszy samolot Wizz Air z Wrocławia do Bilbao wystartuje 19 grudnia. Kolejne połączenia będą odbywały się w każdą środę i sobotę w sezonie zimowym. Od 30 marca w rozkładzie pojawi się trzecia rotacja, bo loty będą dostępne również we wtorki. Do podróży do Kraju Basków mogą zachęcić także ceny biletów. Najtańsze będą dostępne już za 109 zł w jedną stronę.

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Chłodniejsze i surowsze oblicze Hiszpanii. Bilbao i Kraj Basków zaskakują

Bilbao to tętniąca życiem stolica Kraju Basków, zachwycająca kontrastami. Zabytkowa architektura łączy się tam ze współczesnymi projektami, których najważniejszym przedstawicielem jest ikoniczne Muzeum Guggenheima. To bez wątpienia jedna z wizytówek miasta.

Jak na jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w Hiszpanii przystało, Kraj Basków zachwyca kuchnią, ale nie zapomniał on również o swojej historii i tradycji. Będąc tam, spróbujcie modnego w Polsce sernika baskijskiego, który nie posiada spodu i zniewala kremową konsystencją. Ucztą dla podniebienia i wzroku będzie wizyta na targu Erriberako Merkatua w Bilbao. Za sprawą powierzchni wynoszącej 10 tys. metrów kwadratowych jest to jedno z największych targowisk w Europie, na którym nie brakuje lokalnych przysmaków.

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Będąc w Kraju Basków, nie możecie ominąć San Sebastián, które nie bez powodu bywa nazywane światową stolicą gastronomii. Będąc tam musicie przespacerować się po półkolistej plaży La Concha. Niesamowite widoki na miasto rozpościerają się natomiast ze wzgórza Monte Igueldo. Można na nie wygodnie wjechać, więc warto mieć je na uwadze, planując zwiedzanie tej części Hiszpanii.