– Kluczowe postacie w rządzie dostały potężną dawkę politycznych środków nasennych tuż przed wybuchem tego kryzysu – mówi w Rozmowie naTemat prof. Rafał Chwedoruk. Politolog ocenia w ten sposób reakcję koalicji rządzącej na tzw. aferę szpitalną. W wywiadzie nawiązuje też do relacji Polski z Ukrainą, a także pokazuje drugie dno nowych sondaży.
Prof. Rafał Chwedoruk w Rozmowie naTemat nie szczędzi krytyki pod adresem liderów Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem zabrakło dynamiki i natychmiastowych rozliczeń personalnych na najwyższym szczeblu w odniesieniu do "afery szpitalnej".
– Można odnieść wrażenie, że kluczowe postacie w rządzie i partii dostały potężną dawkę politycznych środków nasennych tuż przed wybuchem tego kryzysu. Sądząc po ostatnich decyzjach, a raczej ich braku, do tej pory nie wybudziły się ze śpiączki i letargu – komentuje prof. Chwedoruk.
Politolog zauważa, że realne odzwierciedlenie ostatnich kryzysów w sondażach możemy zobaczyć dopiero za kilka tygodni. – Jesteśmy na granicy takiego czasu. Dopiero notowania pod koniec lipca będą pokazywały reakcję obywateli – wyjaśnia politolog.
Zobacz także
Zastrzega jednak, że spektakularne tąpnięcia są mało prawdopodobne. – Żyjemy w jednym z najstabilniejszych systemów partyjnych w obecnej Europie. To taki przyjemny rechot historii. Kiedy w latach 90-tych patrzono na polską politykę, to zachodni badacze konstatowali jej olbrzymią niestabilność. Teraz jest odwrotnie – zauważa.
"101 afer" i kontratak PiS. Ekspert mówi, kto naprawdę na tym zyska
Dodaje, że Donald Tusk "gra na czas, licząc na to, że inflacja kolejnych wydarzeń w polityce spowoduje, że najtrudniejsza sytuacja dla Koalicji Obywatelskiej od czasu ostatnich wyborów gdzieś tam się rozmyje".
W obliczu problemów wizerunkowych KO, Prawo i Sprawiedliwość próbuje kontratakować, wyliczając rządzącym "101 afer". Zdaniem eksperta partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma wystarczających sił na przejęcie inicjatywy.
– To bardzo doświadczona drużyna, złożona z wielu weteranów polskiej polityki, ale jak to jest w piłce nożnej, weterani nie nadają się zbytnio do gry z kontry, która wymaga szybkości. Świetnie operują schematami i PiS z całą pewnością na tej sprawie nie straci. Natomiast wielkich zysków ta formacja oczekiwać nie może – analizuje prof. Chwedoruk. Podkreśla, że PiS skupia się obecnie na "obronie własnej bramki przed rosnącą w siłę Konfederacją, tracąc dawną dynamikę".
Relacje Warszawa–Kijów i "czerwone linie"
W wywiadzie prof. Chwedoruk stanowczo odniósł się również do relacji na linii Warszawa-Kijów. – Polska musi zacząć rozmawiać z Ukrainą pragmatycznie i wyznaczyć bardzo grube czerwone linie dotyczące kultu nazistowskich kolaborantów i ludobójców z UPA – argumentuje. Według profesora, odpowiedzialny za dyplomację minister Radosław Sikorski powinien podjąć stanowcze kroki, by Warszawa przestała ustępować Kijowowi na arenie międzynarodowej.
Cały odcinek "Rozmowy naTemat", której gościem jest prof. Rafał Chwedoruk, dostępny jest na naszym kanale YouTube pod tym linkiem.