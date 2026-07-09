Odkrycie w Wilnie Fot. vedrana2701/Shutterstock

Przez blisko sto lat uważano je za stracone. Ukryte na początku II wojny światowej insygnia grobowe polskich królów i królowych właśnie wróciły na widok publiczny. Litewskie media i badacze rozpisują się o przełomie, którego skala zaskoczyła Europę.

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Sekret schowany przed wojną. Skarby naszych królów ponownie odkryte

Wszystko zaczęło się latem 1931 roku, gdy powódź podmyła fundamenty wileńskiej katedry. To wtedy, zupełnie przypadkowo, natrafiono na podziemne krypty, a w nich na szczątki i przedmioty należące do króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Radość z odkrycia nie trwała jednak długo. Widmo nadciągającej wojny zmusiło duchownych do podjęcia szybkiej decyzji. Skarby musiały zniknąć, by nie wpaść w ręce okupantów. Zupełnie jak legendarny złoty pociąg ze skarbem III Rzeszy.

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Przez kolejne dekady miejsce, w którym były przechowywane, pozostawało tajemnicą. Choć w 1985 roku udało się odnaleźć część katedralnego skarbca, najważniejsze przedmioty wciąż uznawano za zaginione. Dopiero dwa lata temu, pod koniec 2024 roku, udało się ponownie trafić na ich ślad.

– Obecnie, gdy europejskie insygnia królewskie zostały przebadane tak dogłębnie, że odkrycia na taką skalę są mało prawdopodobne, odnalezienie przedmiotów, które wielu uważało za bezpowrotnie utracone, jest wydarzeniem o znaczeniu międzynarodowym – podkreśla prof. dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. – Kiedy wiadomość o insygniach wileńskich ujrzała światło dzienne, została w Polsce przyjęta z autentycznym entuzjazmem. Od razu zrozumiałem, że jesteśmy świadkami historycznego momentu.

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Iluzje dawnych mistrzów. W taki sposób pokazywano bogactwo

Poza trzema koronami pogrzebowymi, berłem i królewskim jabłkiem, zwiedzający wystawę w Wilnie mogą z bliska przyjrzeć się biżuterii dawnych władczyń. W gablotach umieszczono np. złoty łańcuch Barbary Radziwiłłówny. Prawdziwym unikatem jest medalion Elżbiety Habsburżanki, który jubiler stworzył z jedynej zachowanej na świecie, dziesięciodukatowej monety z 1533 roku, przedstawiającej Zygmunta I Starego oraz Zygmunta II Augusta.