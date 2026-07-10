Lotnisko we Wrocławiu rozbiło bank. Nawet Straż Graniczna pogratulowała im pomysłu Fot. BartlomiejMagierowski/Shutterstock

Polskie lotniska przeżywają właśnie oblężenie związane z sezonowymi wyjazdami. Każdego dnia odlatują stamtąd dziesiątki tysięcy podróżnych. Wielu z nich popełnia jednak karygodne błędy, które kończą się ogromnymi utrudnieniami. Lotnisko we Wrocławiu znalazło świetny sposób na edukację podróżnych w tym zakresie.

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Polskie lotniska są latem na skraju swojej wydolności. Wszystko z powodu ogromnego zamiłowania Polaków do podróżowania. Jak pokazują dane Google, zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami rok do roku wzrosło aż o 210 proc., a dla coraz większego grona podróżnych wyjazd oznacza lot samolotem. Port Lotniczy Wrocław w mistrzowski sposób przypomniał turystom o jednej ważnej zasadzie.

Lotnisko we Wrocławiu z mistrzowską rolką. Poszło oczywiście o bagaż

Port Lotniczy Wrocław to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się lotnisk w Polsce. Ich letnia siatka połączeń jest bardzo bogata, a już jesienią do oferty dołączą loty linii Wizz Air do Egiptu, a także zupełnie nowa trasa do Bilbao w nieznanej części Hiszpanii. To wszystko stale napędza tam ruch turystyczny.

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Jednak im więcej podróżnych, tym więcej wpadek i łamania zasad. Na polskich lotniskach prawdziwą plagą są żartownisie od "bomby w plecaku", ale i zapominalscy, którzy zostawiają walizkę bez opieki. Takie sytuacje kończą się często ewakuacją terminala, która natomiast może doprowadzić do opóźnienia lotu. I właśnie tego problemu dotyczy nowa rolka lotniska we Wrocławiu.

W mediach społecznościowych portu pojawił się trwający nieco ponad minutę materiał, który dosłownie rozbił bank. W niespełna dobę od publikacji ma on już 210 tys. wyświetleń na Instagramie i blisko 140 tys. wyświetleń na Facebooku. Ale w czym tkwi jego sukces? Otóż głównym bohaterem rolki jest turysta, który w różnych miejscach lotniska zostawia swoją walizkę i po chwili jest otaczany przez rosłych panów w kominiarkach będących strażnikami granicznymi. Oglądając to, można mieć ciarki na plecach.

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Edukacja nie pójdzie w las? Lotnisko we Wrocławiu z dużym sukcesem

W sumie na różnych profilach nagranie z wrocławskiego lotniska zgarnęło już ponad 500 tys. wyświetleń. Dzięki temu ok. pół miliona osób dostało jasny sygnał, że zostawiając walizkę, mogą mieć duże nieprzyjemności. Takie częściowo straszne, a częściowo zabawne nagranie to jeden z najlepszych sposobów na uczenie podróżnych właściwych zachowań.

I oby tak było, choć patrząc na sekcję komentarzy, można mieć wątpliwości. "Jakby to byli ci panowie dokładnie, to bym zostawiała co chwila", "Jej, a chciałoby się zgubić walizkę" – brzmiały komentarze niektórych pań. Dodano do nich uśmiechnięte emotki, więc należy na nie patrzeć z przymrużeniem oka. Inna osoba stwierdziła, że ze strachu zaczęła sprawdzać, czy jej walizka na pewno leży we właściwym miejscu w mieszkaniu. "Genialne!" – takim krótkim hasłem post skomentował natomiast Morski Oddział Straży Granicznej działający m.in. na terenie lotniska w Gdańsku.

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