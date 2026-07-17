Rok 2026 nie oszczędza Hiszpanii. Już kolejny raz w ciągu tygodnia kraj zmaga się z falą niszczycielskich pożarów lasów. Lokalne media donoszą, że żywioł, który w tym momencie trawi kraj, to największy pożar w tym roku.
Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Cinco Villas w prowincji Saragossa, czyli w północno-wschodniej Hiszpanii. Trudne warunki panują również w Guadalajarze. A zaledwie kilka dni temu żywioł zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i turystów w Andaluzji.
Rekordowy pożar w Saragossie. Guadalajara także objęta pożarami
Jak podaje "Rtve", ogień w rejonie Cinco Villas wybuchł w środę 15 lipca i wciąż pozostaje aktywny. Pożar rozprzestrzenił się w nocy z czwartku na piątek, a obwód dotkniętego nim obszaru osiągnął już 60 kilometrów.W związku z zagrożeniem zdecydowano o ewakuacji sześciu miejscowości: pięciu w regionie Saragossy (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba oraz Uncastillo) i jednej w Nawarze (Petilla de Aragón). Łącznie domy musiało opuścić ponad 1100 osób.
Trudna sytuacja panuje także w prowincji Guadalajara, skąd ewakuowano trzy miejscowości. Ogień, który zauważono w czwartek w pobliżu La Mierla, rozprzestrzenił się, trawiąc 900 hektarów w kilka godzin. W akcji gaśniczej bierze udział 400 ratowników wspieranych przez 19 samolotów gaśniczych. W nocy wysiłki strażaków skupiły się na obronie zabudowań w Uncastillo. Wiele dróg pozostaje zamkniętych.
Fale upałów w Hiszpanii
Miejsca dotknięte obecnymi pożarami leżą z dala od popularnych, nadmorskich kurortów Hiszpanii, dlatego zagrożenie nie dotyczy masowej turystyki.
Region Cinco Villas to historyczna kraina w północnej części prowincji Saragossa, rozciągająca się u podnóża Pirenejów. Słynie ze średniowiecznych miasteczek z kamienną zabudową, takich jak zagrożone pożarem Uncastillo.
Z kolei północna część prowincji Guadalajara, gdzie płonie las w okolicach La Mierla, to obszar znany z tzw. czarnych wiosek (Pueblos Negros).
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Oba te regiony to tzw. Hiszpania głęboka i wyludniona (España Vaciada). Przyciągają głównie miłośników trekkingu i hiszpańskiej historii, a właśnie taka nowa moda w podróżach opanowała Polaków szukających kierunków z dala od utartych szlaków. Mimo tego nasi turyści pojawiają się tam rzadko. Najczęściej są to osoby podróżujące na własną rękę lub turyści spędzający urlop w Madrycie, którzy do Guadalajary jadą na wycieczkę autem. Osoby planujące podróże samochodowe po Hiszpanii powinny obecnie omijać te rejony.
W ostatnich latach Hiszpania doświadcza długich fal upałów z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Zwiększa to ryzyko pożarów. Jak ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna, Europa ociepla się ponad dwa razy szybciej niż reszta globu. Przez to fale upałów wracają coraz częściej, tworząc warunki do wybuchu pożarów. Skutki tego procesu odczuwa też nasz kraj. Coraz częściej polskie miasta wpadają w pułapkę pogody.