Pożary w Hiszpanii Fot.112 Comunidad de Madrid/X

Rok 2026 nie oszczędza Hiszpanii. Już kolejny raz w ciągu tygodnia kraj zmaga się z falą niszczycielskich pożarów lasów. Lokalne media donoszą, że żywioł, który w tym momencie trawi kraj, to największy pożar w tym roku.

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Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Cinco Villas w prowincji Saragossa, czyli w północno-wschodniej Hiszpanii. Trudne warunki panują również w Guadalajarze. A zaledwie kilka dni temu żywioł zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i turystów w Andaluzji.

Rekordowy pożar w Saragossie . Guadalajara także objęta pożarami

Jak podaje "Rtve", ogień w rejonie Cinco Villas wybuchł w środę 15 lipca i wciąż pozostaje aktywny. Pożar rozprzestrzenił się w nocy z czwartku na piątek, a obwód dotkniętego nim obszaru osiągnął już 60 kilometrów.W związku z zagrożeniem zdecydowano o ewakuacji sześciu miejscowości: pięciu w regionie Saragossy (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba oraz Uncastillo) i jednej w Nawarze (Petilla de Aragón). Łącznie domy musiało opuścić ponad 1100 osób.

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Trudna sytuacja panuje także w prowincji Guadalajara, skąd ewakuowano trzy miejscowości. Ogień, który zauważono w czwartek w pobliżu La Mierla, rozprzestrzenił się, trawiąc 900 hektarów w kilka godzin. W akcji gaśniczej bierze udział 400 ratowników wspieranych przez 19 samolotów gaśniczych. W nocy wysiłki strażaków skupiły się na obronie zabudowań w Uncastillo. Wiele dróg pozostaje zamkniętych.

Fale upałów w Hiszpanii

Miejsca dotknięte obecnymi pożarami leżą z dala od popularnych, nadmorskich kurortów Hiszpanii, dlatego zagrożenie nie dotyczy masowej turystyki.

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Region Cinco Villas to historyczna kraina w północnej części prowincji Saragossa, rozciągająca się u podnóża Pirenejów. Słynie ze średniowiecznych miasteczek z kamienną zabudową, takich jak zagrożone pożarem Uncastillo.

Z kolei północna część prowincji Guadalajara, gdzie płonie las w okolicach La Mierla, to obszar znany z tzw. czarnych wiosek (Pueblos Negros).

Oba te regiony to tzw. Hiszpania głęboka i wyludniona (España Vaciada). Przyciągają głównie miłośników trekkingu i hiszpańskiej historii, a właśnie taka nowa moda w podróżach opanowała Polaków szukających kierunków z dala od utartych szlaków. Mimo tego nasi turyści pojawiają się tam rzadko. Najczęściej są to osoby podróżujące na własną rękę lub turyści spędzający urlop w Madrycie, którzy do Guadalajary jadą na wycieczkę autem. Osoby planujące podróże samochodowe po Hiszpanii powinny obecnie omijać te rejony.