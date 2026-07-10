Hiszpania. Niszczycielski żywioł i walka z czasem ratowników
Pożar w Hiszpanii. Trwa dramatyczna ewakuacja i akcja ratunkowa Fot.Spectrum FM Costa Almeria/Facebook

W prowincji Almeria na południu Hiszpanii wybuchł potężny pożar lasu, który odciął drogi ucieczki mieszkańcom. Służby ratunkowe potwierdzają pierwsze ofiary śmiertelne. Akcja ratunkowa wciąż trwa.

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Ogień pojawił się nagle w czwartek 9 lipca wieczorem w okolicach miejscowości Los Gallardos i Bédar. Wiatr sprawił, że żywioł zaczął rozprzestrzeniać się w niekontrolowany sposób, zmuszając władze do ewakuacji pięciu okolicznych miejscowości.

Sytuacja na miejscu od początku była trudna. Ratownicy odnajdują kolejne ciała w zniszczonych przez ogień strefach, także w samej wiosce Bédar. Około 50 uciekających przed żywiołem osób znalazło schronienie w miejscowym ośrodku kultury. O skali pożaru mówią same władze. Antonio Sanz, hiszpański minister ds. sytuacji nadzwyczajnych, określił sytuację jako bezprecedensową i zaznaczył, że to najbardziej niszczycielski żywioł, z jakim dotąd walczył region.

Pożary w Hiszpanii. 12 ofiar śmiertelnych w Andaluzji

Wielka akcja ratunkowa nadal trwa, a na miejsce ściągane są posiłki. Do walki z żywiołem skierowano kilkuset ratowników z różnych formacji. Obok straży pożarnej działają andaluzyjskie służby leśne i Wojskowa Jednostka ds. Sytuacji Kryzysowych, która dysponuje ciężkim sprzętem. Służby robią wszystko, by opanować pożar lasu i zabezpieczyć zagrożone tereny, jednak trudne warunki atmosferyczne nie ułatwiają zadania.

Przyczyny katastrofy nie są jeszcze oficjalnie znane. W tej sprawie zostanie wszczęte szczegółowe śledztwo. Lokalne media wspominają jednak o uszkodzonej infrastrukturze. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia o przewróconym słupie energetycznym przy drodze, który miał zaiskrzyć i zainicjować pożar wysuszonego zalesionego terenu. Informacje te będą dopiero weryfikowane przez śledczych.

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Kondolencje od Pedro Sáncheza. Premier obiecuje wsparcie dla Andaluzji

Kondolencje rodzinom poszkodowanych złożył już premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Wyraził on smutek i solidarność z mieszkańcami dotkniętej pożarami Andaluzji. Szef rządu zapewnił o wsparciu ze strony państwa w walce z katastrofą, która wpisuje się w coraz bardziej niepokojący trend.

W ostatnich latach Hiszpania doświadcza długich fal upałów z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Zwiększa to ryzyko pożarów. Tylko w 2025 roku ogień strawił tam co najmniej 393 tysiące hektarów lasów. Jak ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna, Europa ociepla się ponad dwa razy szybciej niż reszta globu. Przez to fale upałów wracają coraz częściej, tworząc warunki do wybuchu pożarów.

Także Polskę nawiedziła w tym roku bezprecedensowa fala upałów. Pod koniec czerwca eksperci z IMGW wydali ostrzeżenia nt. regionów naszego kraju, które są najbardziej zagrożone pożarami lasów. Na łamach naTemat pisaliśmy też o przedmiotach, które wszyscy mamy w mieszkaniach, a które podczas upałów mogą stanowić zagrożenie (także pożarowe). Chociaż obecnie w Polsce nastąpiło ochłodzenie, warto już teraz przygotować się na nadchodzące wysokie temperatury.