Karol Nawrocki z najwyższym wynikiem w historii pomiarów CBOS. Fot. Shutterstock

Karol Nawrocki notuje najlepsze wyniki od początku swojej prezydentury. Najnowszy sondaż CBOS pokazuje wyraźny wzrost pozytywnych ocen działalności głowy państwa i rosnącą przewagę zwolenników nad krytykami. Badanie ujawnia też, które grupy społeczne najmocniej popierają prezydenta, a które pozostają wobec niego sceptyczne.

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Według CBOS ostatnie notowania głowy państwa są najlepsze od początku prezydentury. Jeśli chodzi o rozkład ocen krytycznych i pozytywnych, wygląda on następująco:

Pozytywna ocena działalności prezydenta – 56 proc. (wzrost o 5 p.p.). Negatywna ocena działalności prezydenta – 37 proc. (spadek o 2 p.p.). Respondenci deklarujący brak jednoznacznego zdania – 7 proc. (spadek o 3 p.p.).

Istotna jest także przewaga ocen pozytywnych nad krytycznymi. Obecnie jest to 19 p.p. Choć warto przypomnieć, że historycznie bywała ona wyższa, np. we wrześniu 2025 roku, kiedy różnica ta wynosiła 28 p.p.

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Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie liczącej 938 osób metodami CAPI, CATI i CAWI.

Kto pozytywnie ocenia działalność Nawrockiego?

Jak podaje CBOS, częściej niż przeciętnie, pozytywnie oceniają Karola Nawrockiego:

zwolennicy PiS i obu Konfederacji, jego wyborcy z wyborów w 2025 roku, osoby identyfikujące się z prawicą, mężczyźni, osoby w wieku od 18 do 24 lat, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym, rolnicy, pracownicy usług, robotnicy (wykwalifikowani), technicy, osoby z dochodami per capita poniżej 2999 złotych osoby oceniające swoje warunki materialne jako złe, osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz w miesiącu.

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Negatywnie oceniają prezydenta osoby badane:

będące zwolennikami KO i Nowej Lewicy, głosujące na Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów, identyfikujące się z lewicą, w wieku od 45 do 54 lat, mieszkające w miastach od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 500 tys. mieszkańców pracownicy administracyjno-biurowi, przedsiębiorcy, kadra kierownicza, specjaliści, osiągający wysokie miesięczne dochody per capita, powyżej 4 tys zł. nieuczestniczące w praktykach religijnych.

Jak wynika z danych CBOS, choć pozytywne oceny w przypadku Nawrockiego przeważają, wciąż daleko im do poziomu wysokich wyników notowanych historycznie przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, czy Andrzeja Dudę.

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CBOS analizował także oceny działalności Sejmu i Senatu

Jak Polacy postrzegają prace parlamentu? Choć pomiędzy izbami istnieje pewna rozbieżność, przedstawiciele władzy ustawodawczej raczej nie cieszą się zbyt dobrymi ocenami ze strony badanych.

Dalsza część artykułu poniżej.

W przypadku lipcowego pomiaru oceny Sejmu wyglądają następująco:

Pozytywna ocena działalności – 27 proc. Negatywna ocena działalności – 58 proc. Brak zdania – 15 proc.

W przypadku Senatu:

Pozytywna ocena działalności – 31 proc. Negatywna ocena działalności – 43 proc. Brak zdania – 26 proc.

Badani wspierający KO i Nową Lewicę, mieszkańcy dużych miast (500 tys. mieszkańców i więcej) i respondenci z wykształceniem wyższym częściej deklarowali zadowolenie z pracy parlamentu.