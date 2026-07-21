Karol Nawrocki notuje najlepsze wyniki od początku swojej prezydentury. Najnowszy sondaż CBOS pokazuje wyraźny wzrost pozytywnych ocen działalności głowy państwa i rosnącą przewagę zwolenników nad krytykami. Badanie ujawnia też, które grupy społeczne najmocniej popierają prezydenta, a które pozostają wobec niego sceptyczne.
Według CBOS ostatnie notowania głowy państwa są najlepsze od początku prezydentury. Jeśli chodzi o rozkład ocen krytycznych i pozytywnych, wygląda on następująco:
- Pozytywna ocena działalności prezydenta – 56 proc. (wzrost o 5 p.p.).
- Negatywna ocena działalności prezydenta – 37 proc. (spadek o 2 p.p.).
- Respondenci deklarujący brak jednoznacznego zdania – 7 proc. (spadek o 3 p.p.).
Istotna jest także przewaga ocen pozytywnych nad krytycznymi. Obecnie jest to 19 p.p. Choć warto przypomnieć, że historycznie bywała ona wyższa, np. we wrześniu 2025 roku, kiedy różnica ta wynosiła 28 p.p.
Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie liczącej 938 osób metodami CAPI, CATI i CAWI.
Kto pozytywnie ocenia działalność Nawrockiego?
Jak podaje CBOS, częściej niż przeciętnie, pozytywnie oceniają Karola Nawrockiego:
Negatywnie oceniają prezydenta osoby badane:
Jak wynika z danych CBOS, choć pozytywne oceny w przypadku Nawrockiego przeważają, wciąż daleko im do poziomu wysokich wyników notowanych historycznie przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, czy Andrzeja Dudę.
CBOS analizował także oceny działalności Sejmu i Senatu
Jak Polacy postrzegają prace parlamentu? Choć pomiędzy izbami istnieje pewna rozbieżność, przedstawiciele władzy ustawodawczej raczej nie cieszą się zbyt dobrymi ocenami ze strony badanych.
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W przypadku lipcowego pomiaru oceny Sejmu wyglądają następująco:
- Pozytywna ocena działalności – 27 proc.
- Negatywna ocena działalności – 58 proc.
- Brak zdania – 15 proc.
W przypadku Senatu:
- Pozytywna ocena działalności – 31 proc.
- Negatywna ocena działalności – 43 proc.
- Brak zdania – 26 proc.
Badani wspierający KO i Nową Lewicę, mieszkańcy dużych miast (500 tys. mieszkańców i więcej) i respondenci z wykształceniem wyższym częściej deklarowali zadowolenie z pracy parlamentu.
Z kolei negatywnie Sejm i Senat ocenili wyborcy Konfederacji WiN, Konfederacji Korony Polskiej i Prawa i Sprawiedliwości, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim (w przypadku Senatu), a także robotnicy niewykwalifikowani.