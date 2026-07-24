Pompeje Fot. Francisco Javier Diaz/Shutterstock

Planujesz wakacje w południowej Europie? Wysokie temperatury mogą pokrzyżować plany zwiedzania na świeżym powietrzu, ale miłośnicy historii nie muszą rezygnować z odkrywania tajemnic starożytnego rzymskiego miasteczka. Od teraz staje się ono dostępne nawet dla tych, którzy w ogóle nie planują jechać na Półwysep Apeniński.

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W nadchodzący weekend (25-26 lipca 2026 roku) na Sycylii i Sardynii utrzyma się intensywna fala upałów, z temperaturami przekraczającymi w niedzielę 37–40 st. C. Wysokie temperatury będą występować w całym kraju. Upały te sprawiają, że zwiedzanie staje się wyzwaniem, a w konsekwencji Polacy zmieniają sposób zwiedzania Włoch. Szczególnie problematyczne okazują się wędrówki po stanowiskach archeologicznych.

A szkoda, bo Pompeje, czyli miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech, warto zobaczyć przynajmniej raz w życiu. To rzymskie miasteczko, a raczej jego ruiny, zostało zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego na skutek erupcji Wezuwiusza. Co jednak zrobić, gdy skwar uniemożliwia przebywanie w pełnym słońcu? Teraz Tajemnice Pompejów można poznać bez wychodzenia z domu.

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Pompeje oczami gwiazdy Hollywood

Z pomocą przychodzi National Geographic z nową, trzyczęściową produkcją dokumentalno-fabularną "Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem". Gospodarzem programu jest nominowany do nagrody Emmy i laureat Złotego Globu Tom Hiddleston (gwiazda m.in. serialu "Loki"), który zabiera widzów w podróż do starożytnego Rzymu.

– Wizyta w Pompejach sprawia, że dystans dwóch tysięcy lat nagle się zaciera, a przeszłość staje się niezwykle namacalna i bliska. Pompeje najczęściej pamiętamy ze względu na ich tragiczny koniec, ale przyglądając się bliżej życiu mieszkańców, ich wyborom i ostatnim chwilom przed katastrofą, możemy odkryć niezwykle poruszające ludzkie historie – mówi Hiddleston w rozmowie z "National Geographic".

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Seria łączy rekonstrukcje ze śledztwem opartym na odkryciach archeologicznych. Pod opieką zespołu specjalistów Hiddleston bada losy postaci: młodego ucznia rzemieślnika, przedsiębiorczyni i gwardzisty pretorianów. Produkcja podważa przekonania na temat ostatnich godzin miasta, pokazując, że wielu mieszkańców miało szansę na ocalenie.

Premiera serialu "Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem". Gdzie i kiedy oglądać?

Osoby, które wolą uniknąć lejącego się z nieba skwaru, mogą obejrzeć dwuodcinkową premierę serialu w niedzielę, 26 lipca o godzinie 21:00 na kanale National Geographic. Trzeci, finałowy odcinek zostanie wyemitowany tydzień później – 2 sierpnia o tej samej porze. Cała seria trafi również na platformę Disney+.

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