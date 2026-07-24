W Biedronce znowu promocje na zakup wielosztuk gratis. Tylko przez dwa dni. Fot. Shutterstock.com / Magda Wygralak

Sieć sklepów Biedronka znowu przygotowała weekendowe promocje dla swoich klientów obowiązujące od 24 do 25 lipca. W ofercie cała gama produktów codziennego użytku, a wśród nich liczne przeceny typu "1+1 gratis", "4+4 gratis", a nawet "6+6 gratis".

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Biedronka jeszcze niedawno wyprzedawała lody za grosze, a teraz szykuje już kolejne promocje. Sieć regularnie oferuje swoim klientom rabaty oparte na zakupach wielosztuk, które cieszą się ogromną popularnością. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w piątek 24 lipca i potrwa do soboty 25 lipca włącznie, obejmuje wiele kategorii – od wody, słodyczy czy olejów, aż po chemię i detergenty.

Woda w ofercie "6+6 gratis" i "4+4 gratis" dla pupilów

Trwają wakacje, a pogoda serwuje nam ostatnio prawdziwy rollercoaster. Mimo przeplatających się deszczy i burz z falami upałów, odpowiednie nawodnienie organizmu pozostaje podstawą. Właśnie dlatego największa z przygotowanych promocji na ten weekend dotyczy wody mineralnej. Biedronka wprowadziła akcję "6+6 gratis" na wodę Cisowianka o pojemności 1,5 litra. Przy zakupie 12 butelek, każda z nich kosztuje w przeliczeniu 1,25 zł. Sklep ustalił w tym przypadku limit w wysokości 24 sztuk na jedną kartę lojalnościową.

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Kolejna obszerna propozycja jest skierowana do właścicieli zwierząt domowych. Dyskont zaoferował promocję "4+4 gratis" na karmę dla kota marki Whiskas oraz karmę dla psa marki Pedigree w puszkach o gramaturze 400 g. Mechanizm działania jest prosty: przy zakupie ośmiu sztuk, cztery najtańsze z nich klient otrzymuje za darmo. Rodzaje i smaki puszek można ze sobą dowolnie mieszać, a dzienny limit wynosi 16 sztuk.

Oferty "1+1 gratis": tłuszcze, słodycze i akcesoria do grilla

Wielu konsumentów wykorzystuje weekendowe zniżki do uzupełnienia podstawowych zapasów w domowej spiżarni. W asortymencie przeznaczonym do gotowania pojawiły się dwie oferty z cyklu "1+1 gratis". Pierwsza z nich dotyczy oleju Wybornego (1 litr) – przy zakupie dwóch butelek, tańsza dodawana jest w formie gratisu. Dzienny limit to dwie sztuki, a warianty można ze sobą łączyć. Druga promocja obejmuje oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia Reserva Gallo (500 ml). W tym przypadku cena za jedną butelkę przy zakupie dwóch sztuk wyniesie 17,50 zł (również obowiązuje limit dwóch sztuk dziennie).

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W ofercie znalazło się także coś na deser. Dyskont przygotował promocję "1+1 gratis" na wszystkie praliny Raffaello. Podobnie jak w przypadku olejów, tańszy produkt jest darmowy, opakowania można dowolnie mieszać, a dzienny limit wynosi 4 sztuki. Z myślą o letnich popołudniach wprowadzono także rabat "1+1 gratis" na brykiet z węgla drzewnego (2,5 kg). Przy zakupie dwóch sztuk, cena za jedno opakowanie to 8,49 zł (limit to 4 sztuki na dzień).

Środki czystości. Ważny wyjątek dla jednej z marek

W weekendowym zestawieniu znalazło się również miejsce na chemię gospodarczą. Klienci mogą skorzystać z promocji "1+1 gratis" na kapsułki do prania Persil Caps (29 sztuk). Kupując dwa opakowania, za każde z nich zapłacimy 24,49 zł (dzienny limit do 4 opakowań).

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Warto zwrócić szczególną uwagę na ofertę dotyczącą marki Fairy. Wszystkie produkty tego producenta również zostały objęte akcją "1+1 gratis", gdzie tańszy produkt otrzymujemy w prezencie. Artykuły można dowolnie mieszać, a limit to 4 sztuki na dzień. Należy jednak pamiętać, że ta konkretna promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 25 lipca.