2,61 zł za benzynę, a oni wyszli na ulice. Przypomniano nagranie sprzed lat

Michał Panek

D ziś ceny paliw potrafią przekraczać 8 zł za litr, ale ponad ćwierć wieku temu kierowcy również narzekali na podwyżki. Archiwalne materiały z 1999 roku pokazują, ile kosztowało tankowanie na polskich stacjach. Już wtedy zresztą mowa była o "drożyźnie". Co ciekawe, po zestawieniu cen z ówczesnymi wynagrodzeniami okazuje się, że dziś wcale nie mamy tak wiele powodów do narzekania. Co nie znaczy oczywiście, że nie jest źle.







