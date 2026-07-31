Wizz Air otwiera nową trasę z Polski. To zwrot w kierunku turystyki pielgrzymkowej Fot. Olena_Sl/Shutterstock

Wizz Air nie przestaje szukać nowych tras z polskich lotnisk. Po zapowiedzi rozwoju w Turynie przyszedł czas na nowość w Hiszpanii. I to jaką nowość! Do tego miasta nikt z Polski jeszcze nie latał, a Polacy słyszą o nim od lat i ruszają tam na piesze wędrówki.

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Wizz Air to niezmiennie obok Ryanaira jeden z najpopularniejszych przewoźników w Polsce. I to taki, który ma odwagę otwierać bardzo niestandardowe trasy. Dowodów nie trzeba szukać daleko. Najwięcej emocji wzbudziło uruchomienie aż 10 nowych połączeń do Egiptu, a teraz Węgrzy wykonali kolejny krok. Już w grudniu polecimy do hiszpańskiego miasta pełnego pielgrzymów.

Nowa trasa Wizz Aira do Hiszpanii. Pierwsze takie połączenie w historii

Hiszpania to niezmiennie jeden z ulubionych kierunków Polaków. Pod względem liczby turystów porównywać można go wyłącznie z Włochami. A ponieważ zainteresowanie nie maleje, a ciągle rośnie, nowe trasy na Półwysep Iberyjski pojawiają się co chwilę.

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W Hiszpanii bardzo prężnie planuje rozwijać się Wizz Air. W lipcu przewoźnik poinformował, że jesienią zabierze turystów z Wrocławia do Bilbao. Teraz całkowicie nowej trasy doczekała się Warszawa, a dokładnie Modlin. Od 1 grudnia w siatce pojawią się loty "landrynki" do Santiago de Compostela. Takiego połączenia z naszego kraju nie oferowała żadna inna linia lotnicza.

A trasa ta ma bardzo duży potencjał. Segment turystyki pielgrzymkowej ma się u nas bardzo dobrze, co widać m.in. po zainteresowaniu podróżami do portugalskiej Fatimy czy absolutnego klasyka, jakim jest Rzym i Watykan. Nie zapominajmy też o zorganizowanych wyjazdach do Medziugorje w Bośni i Hercegowinie. Sami też możemy się pochwalić jednym z europejskich fenomenów.

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Zresztą samo Santiago de Compostela także jest nam doskonale znane. Na wędrówki liczące setki kilometrów pątniczym śladem św. Jakuba ruszali dotychczas przede wszystkim młodzi pielgrzymi albo po prostu osoby, które chciały oderwać się od rzeczywistości i przez dłuższy czas pobyć same ze sobą. Uruchomienie bezpośrednich połączeń sprawi, że to jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijan będzie bardziej dostępne dla wierzących Polaków, a także tych, którzy szukają nietypowych atrakcji i chcą zgłębiać kulturę.

Wizz Air zabierze Polaków na nietypowy city break do Santiago de Compostela

Santiago de Compostela jest miejscem kultu od IX wieku. Już w średniowieczu ściągały tam rzesze wiernych, aby móc modlić się przy domniemanym grobie św. Jakuba Większego (Apostoła). Miejsce to jest na tyle popularne, że szlak dróg Camino de Santiago oznaczonych charakterystyczną muszlą ciągnie się przez całą Europę i zawsze prowadzi do grobu apostoła.

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Wizz Air będzie latał tam z Modlina dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Będzie to zatem idealna opcja na spokojny city break poświęcony zagłębieniu się w kulturę, a dla wierzących także czas na modlitwę. Najważniejszym budynkiem, którego nie można pominąć podczas zwiedzania, będzie oczywiście Katedra w Santiago de Compostela, ale miasto ma też kilka innych ciekawych miejsc.

Hostal Real de Santiago został założony w 1449 roku jako szpital dla pielgrzymów. Dziś jest to jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli świata. Pazo de Raxoi to klasycystyczny pałac, który dziś jest siedzibą rządu Galicji. Mosteiro de San Martiño Pinario to drugi największy klasztor w Hiszpanii. Na pewno docenicie jego barokowe wnętrze i fasady. Natomiast spokoju i zieleni powinniście szukać w XIX-wiecznym Parque da Alameda. To właśnie z tego parku uchwycicie piękną panoramę katedry.