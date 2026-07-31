Grill u Morawieckiego z oficjalną dyspensą. Można jeść mięso. Fot. Shutterstock

Kiełbasa i karkówka na piątkowym festiwalu Mateusza Morawieckiego nie mają być problemem nawet dla osób przestrzegających katolickiej tradycji. Rozwój Plus przekazał, że na czas wydarzenia uczestnicy otrzymali dyspensę od obowiązku niejedzenia mięsa. Organizatorzy przypominają jednak, że zwolnienie obowiązuje po spełnieniu określonego warunku.

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"Jak zapewne wiecie, podczas jutrzejszego Festiwalu Rozwój Plus Wy będzie można skosztować pysznych dań z grilla" – zapowiada oficjalny komunikat stowarzyszenia (a ostatnio także ukonstytuowanego klubu parlamentarnego) Rozwój Plus na X.

Organizacja Mateusza Morawieckiego zdecydowała się na rozwianie wątpliwości osób, które zgodnie z tradycją katolicką nie jedzą w piątek mięsa. "Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" – czytamy w dalszej części komunikatu.

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W świetle wiary oznacza to, że kiełbasa i karkówka mogą być spożywane bezgrzesznie. Nawet jeśli nie jest to vege-kiełbasa. Ale spokojnie, nie ma nic za darmo. Istnieje bowiem pewna kluczowa klauzula.

"Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego" – wyjaśniają przedstawiciele organizacji.

Mięso na konferencji Rozwój Plus Wy można jeść bez obaw

Według kanonu 87. prawa kanonicznego biskup diecezjalny może dyspensować wiernych od "ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych" w uzasadnionych przypadkach. Więcej o tym znajdziemy w kanonie 90.

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"Od ustawodawstwa kościelnego nie należy dyspensować bez słusznej i racjonalnej przyczyny, z uwzględnieniem okoliczności przypadku i ważności ustawy, od której się dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa jest niegodziwa, a także nieważna (...)" – czytamy w pierwszym paragrafie wcześniej wspomnianego kanonu.

Wygląda więc na to, że "Grill Morawieckiego", jak jest to wydarzenie określane w sieci, stanowi słuszną i racjonalną przyczynę zwolnienia wiernych z obowiązków zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Inaczej dyspensa nie byłaby godziwa i ważna. Ale spokojnie, w tym przypadku, nawet jeśli tak by się okazało, wina nie spoczywałaby na wiernych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"Grill Morawieckiego" – czym jest konferencja Rozwój Plus Wy?