Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Twój ulubiony dezodorant właśnie się skończył i zastanawiasz się, do którego kosza powinien trafić pusty pojemnik? Choć odpowiedź mogłaby wydawać się oczywista, wcale taka nie jest – prawidłowa utylizacja zależy bowiem od kilku kluczowych kwestii.

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Prawidłowa segregacja odpadów wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać w pierwszym momencie. Wiemy doskonale, gdzie wrzucić czysty papier, plastik lub szkło, ale gdy przeplata się to z rzeczywistością i puste opakowania mają nietypową budowę, wtedy pojawiają się pytania.

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie?

W przypadku dezodorantu wybór właściwego kosza zależy przede wszystkim od materiału, z którego wykonano opakowanie, oraz jego zawartości:

Dezodorant w sprayu (aerozol):

Pusta puszka: Jeśli pojemnik jest całkowicie pusty i przy naciśnięciu nie wydaje charakterystycznego syku, aluminiową lub stalową puszkę wyrzuć do żółtego pojemnika (metale i tworzywa sztuczne). Plastikową zatyczkę również umieść w tym samym koszu.

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Pojemnik z zawartością: Gdy w środku wciąż znajduje się gaz (słychać syk przy naciśnięciu), aerozolu nie wolno wyrzucać do tradycyjnych śmieci. Należy przekazać go do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Dezodorant, który ma całe opakowanie plastikowe, powinien trafić do żółtego pojemnika . Dezodorant w kulce (szklany):

Czyste szkło: Szklaną buteleczkę wyrzuć do zielonego pojemnika na szkło. Plastikową nakrętkę oraz samą kulkę (o ile da się ją oddzielić) wrzuć do żółtego pojemnika.

Szkło dekorowane / zespolone: Jeśli flakon ma niemożliwe do usunięcia zdobienia, powłoki lakiernicze lub elementy z innych tworzyw, nie nadaje się do recyklingu. W takim przypadku całe opakowanie umieść w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.

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Skoro jesteśmy już przy produktach z łazienki, to wyjaśniejmy też, gdzie wyrzucić pustą tubkę po paście. Musi ona trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli żółtego kosza. Przed wyrzuceniem wcale nie trzeba jej myć w środku (podobnie jest ze słoikami). Nowoczesne systemy recyklingowe doskonale radzą sobie z takimi drobnymi zanieczyszczeniami.

Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa

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