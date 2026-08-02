30-letnia Polka jest w stanie krytycznym. Fot. Shutterstock

Dramatyczne wydarzenia we Wrocławiu. 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 30-letnią Polkę na klatce schodowej jednego z budynków na osiedlu Muchobór. Kobieta walczy o życie w szpitalu, a napastnik został zatrzymany.

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"Wczoraj, w godzinach wieczornych, we Wrocławiu doszło do ataku z użyciem noża na młodą kobietę" – przekazała w niedzielę 2 sierpnia dolnośląska Policja na X. "Dzięki sprawnym działaniom wrocławskich policjantów 18-letni sprawca (ob. Ukrainy) został bardzo szybko zatrzymany" – czytamy w dalszej części komunikatu.

Jak wynika z ustaleń służb, sprawa jest badana pod kątem usiłowania zabójstwa. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna. Obecnie nie są znane szczegóły zdarzenia. Nie wiadomo, czy ofiara znała napastnika.

Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Jak podaje Interia, 30-latka jest w stanie krytycznym.

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– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – przekazała podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w rozmowie z portalem.

– Ofiarą ataku jest 30-letnia kobieta z Polski. Niestety jest w stanie krytycznym, jej życiu zagraża niebezpieczeństwo – poinformowała funkcjonariuszka.

Atak nożownika we Wrocławiu. Napastnik miał wejść za ofiarą do klatki

Jak wynika z ustaleń Gazety Wrocławskiej, mężczyzna ugodził kobietę nożem w bloku na ulicy Gagarina. Według niepotwierdzonych informacji, na które powołuje się gazeta, 18-latek miał wejść za kobietą do klatki schodowej. Jak podaje RMF FM, nożownik zadał kobiecie kilka ciosów. Ustalenia TVP Info wskazują na to, że policja otrzymała wiele zgłoszeń o napaści jednocześnie. Świadkowie zdarzenia usłyszeli krzyk poszkodowanej.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Do sprawy odniósł się szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który kilka dni wcześniej komentował także brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu.

"Sprawca zatrzymany. Dobra robota. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" – czytamy w jego wpisie na X.