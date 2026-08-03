Radosław Sikorski ma najbardziej angażujący profil w social mediach ze wszystkich członków rządu. Fot. Flickr.com / MSZ, Marcin Maniewski

Media społecznościowe stały się jednym z najważniejszych pól politycznej rywalizacji, a liczba reakcji pod wpisami coraz częściej pokazuje, kto skutecznie przyciąga uwagę opinii publicznej. Z najnowszej analizy aktywności ministrów na platformie X wynika, że zdecydowanym liderem jest Radosław Sikorski.

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Politycy coraz mocniej stawiają na budowanie wizerunku w mediach społecznościowych. Portale pokroju X stają się jednym z najbardziej istotnych kanałów dotarcia do potencjalnych wyborców.

Zjawisko zaczyna być coraz poważniej traktowane również przez analityków. Przyglądanie się aktywnościom kluczowych postaci w przestrzeni publicznej dostarcza ciekawych informacji na temat obecnych trendów.

Radosław Sikorski – rządowy lider w social mediach

Jak wynika z analizy organizacji Res Futura, najbardziej angażującym członkiem rządu Donalda Tuska w serwisie X w ubiegłym miesiącu był Radosław Sikorski. Kolektyw analityczny obliczył sumę reakcji, komentarzy i udostępnień postów poszczególnych polityków. Łączna liczba interakcji przedstawia się następująco:

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Radosław Sikorski – wicepremier, szef MSZ – 373 tys. Marcin Kierwiński – szef MSWiA – 191 tys. Adam Szłapka – rzecznik rządu – 145 tys. Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, szef MON – 133 tys. Cezary Tomczyk – wiceminister MON – 127 tys. Waldemar Żurek – minister sprawiedliwości – 99 tys. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – ministra funduszy i polityki regionalnej – 81 tys. Miłosz Motyka – minister energii – 49 tys. Arkadiusz Marchewka – wiceminister infrastruktury – 43 tys. Andrzej Domański – minister finansów i gospodarki – 43 tys.

Zdecydowanie wygrywa więc szef MSZ, którego profil zgromadził niemal dwukrotnie więcej interakcji niż profil Marcina Kierwińskiego, który zajął drugie miejsce.

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Jeśli chodzi o członków rządu, którzy radzą sobie w mediach społecznościowych najgorzej, mowa tu o ministrze kultury Marcie Cienkowskiej, która uzyskała zaledwie 803 interakcje, Stefanie Krajewskim – ministrze rolnictwa i rozwoju wsi, który może pochwalić się 172 interakcjami, i Pawle Olszewskim – wiceministrze cyfryzacji, którego profil uzyskał 157 interakcji. W rankingu brakuje premiera Donalda Tuska, którego profil również przyciąga ogromną audiencję.

Radosław Sikorski jest niezwykle popularny w mediach społecznościowych

Profil wicepremiera Radosława Sikorskiego na X śledzony jest przez 1,1 mln obserwujących. To nieporównywalnie więcej niż w przypadku profilu Marcina Kierwińskiego z około 149 tys. "followersów", Adama Szłapki z 108,5 tys. obserwatorów czy nawet Władysława Kosiniaka-Kamysza z 303,8 tys. Wciąż jest to jednak mniej niż w przypadku Donalda Tuska. Ten może pochwalić się liczbą ponad 2 mln obserwujących.

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Radosław Sikorski jest na X (dawniej Twitterze) od 2010 roku. Polityk regularnie publikuje informacje o swoich wizytach zagranicznych. Wicepremier często odnosi się także do wydarzeń w krajowej polityce, a w swoich wpisach nie boi się sięgać po różnorodną symbolikę, np. powołując się na autorytet Jana Pawła II, by odeprzeć zarzuty o relatywizowanie historycznych zbrodni kierowane niedawno wobec chargé d'affaires Polski w Ukrainie, Piotra Łukasiewicza.