Ryanair przygotował porady dla turystów. Tylko oni mogli zwrócić uwagę na ubiór Fot. Leif Eirik Skaue/Shutterstock

Ryanair przewozi rocznie ponad 200 mln pasażerów. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten przewoźnik postanowił wydać poradnik dla podróżnych. Większość punktów naprawdę usprawni waszą podróż i zmniejszy ryzyko nerwowych sytuacji. Ale to punkty 5. i 8. są najbardziej w ich stylu.

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Na Ryanaira z każdej strony sypią się gromy. Pasażerowie narzekają na miejsca pod oknem, gdzie nie ma okna, ciasnotę czy spartańskie godziny lotów. Ostatecznie jednak ich szeroka siatka połączeń sprawia, że niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, najpewniej i tak prędzej lub później z nimi polecimy. Trzeba im jednak oddać, że tym razem, zamiast atakować i wyśmiewać, przygotowali sensowny poradnik dla osób, które nie podróżują regularnie. Choć dwa punkty są bardzo w ich stylu.

Ryanair przypomina o dokumentach, adapterach i byciu wcześniej na lotnisku

Znaczna część z nas wylatuje za granicę przynajmniej raz do roku. Część robi to częściej, ale znaczny odsetek naszego społeczeństwa nigdy nie latał samolotem. I właśnie dlatego, że nasze doświadczenia podróżnicze są tak bardzo różne, cieszę się, że przewoźnicy nadal tworzą poradniki dla mniej wtajemniczonych. Ryanair ma dla pasażerów 9 rad.

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Już na samym początku Irlandczycy promują swoje usługi, bo radzą zainstalować aplikację myRyanair. I tak jak w wielu przypadkach posiadanie aplikacji jest tylko zbędnym zajmowaniem miejsca, tak w tym przypadku z czystym sumieniem mogę ją polecić. Znajdziecie tam swoje rezerwacje, kartę pokładową, a także niezbędne informacje dotyczące lotu – numer bramki, status boardingu itp. Rada numer 7. dotyczyła natomiast funkcji, która pozwala na zamawianie posiłków bezpośrednio do swojego miejsca, a rada 9. reklamuje nową opcję Multicity, dzięki której możecie polecieć na jedno lotnisko w danym kraju, a wrócić już z innego.

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Kolejne punkty mają już więcej wspólnego z radami niż marketingiem. Pozycja nr 2 dotyczy przybywania na minimum dwie godziny przed lotem na lotnisko i ma duże znaczenie. Zwłaszcza teraz, kiedy panują ogromne kolejki w całej Europie związane ze szczytem sezonu, ale i z problemami wywołanymi przez system EES, który wydłuża proces kontroli granicznej. Jak dodał Ryanair, na niektóre europejskie lotniska warto przyjeżdżać nawet 3 godziny wcześniej.

Rada numer 3. dotyczy lokalnych różnic. I tu przewoźnik ma na myśli m.in. inne wtyczki, które mogą nas zaskoczyć w Wielkiej Brytanii, Irlandii, ale i na Malcie czy Cyprze. Warto wcześniej zaopatrzyć się w adapter – ten mały gadżet np. z Action uratuje cię podczas podróży. Przed podróżą zapakujcie też dowód osobisty i/lub paszport. Z mObywatelem nigdzie nie polecicie, a w Unii obowiązują już zupełnie nowe zasady przekraczania granic. Upewnijcie się także, że wasze dokumenty są ważne, a w przypadku paszportu sprawdźcie dokładne wymagania kraju, który odwiedzacie, bo niektóre mają bardzo restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o termin ważności.

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Podróż z niemowlakiem i klasyki, których Ryanair nie mógł sobie odpuścić

Ważnym punktem, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, jest rada numer 6. "Jeżeli podróżujesz z dzieckiem poniżej drugiego roku życia, możesz bez dodatkowych opłat nadać dwa akcesoria dziecięce spośród wymienionych: wózek spacerowy, fotelik samochodowy, fotelik dziecięcy lub łóżeczko dziecięce. Jeżeli planujesz zabranie tych akcesoriów w podróż, zaznacz tę opcję w trakcie odprawy, by usprawnić nadanie bagażu na lotnisku" – tłumaczy przewoźnik. Rodzicom zostaje wtedy do rozwiązania już tylko jedno pytanie: czym zająć dziecko w samolocie.

Ale przejdźmy do dwóch punktów, które są wręcz wizytówką Ryanaira. W punkcie 5. przewoźnik przypomina o… dopuszczalnych wymiarach bagażu. Nie da się ukryć, że to cenna porada, jeżeli nie chcemy zapłacić kilkuset złotych za niewymiarowy plecak lub nadprogramową walizkę – zwłaszcza że linie lotnicze zmieniają zasady bagażu podręcznego niemal co sezon. A jak wiemy, kontrolerzy przewoźnika potrafią przyczepić się nawet do szelki wystającej z plecaka.

Osobiście rozbawiła mnie też rada numer 8., w której Ryanair radzi… zapomnieć o ciasnych jeansach. Żarty i drwiny z pasażerów latających w jeansach są naprawdę wizytówką wyróżniającą irlandzkiego przewoźnika. Regularnie śmieszkują z tego w mediach społecznościowych, a na dodatek aż takiej uwagi nie zwraca na to żaden inny przewoźnik.

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