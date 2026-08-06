Członek zarządu Pogoni Szczecin napisał oburzający wpis na temat zmarłego Andrzeja Morozowskiego. Teraz poniesie konsekwencje Fot. kadr z programu "Tak jest" / TVN24

4 sierpnia media obiegła wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego, znanego dziennikarza, od wielu lat związanego ze stacją TVN24. Wyjątkowo wulgarny i skandaliczny wpis na temat zmarłego publicysty zamieścił wówczas w sieci członek zarządu Pogoni Szczecin. Szybko jednak zderzył się on ze stanowczą reakcją od samego właściciela klubu.

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Informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego obiegła Polskę we wtorek 4 sierpnia. Ceniony publicysta zmarł w wieku 69 lat. Jeszcze w marcu informowaliśmy, że dziennikarz po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego, bezpośredniego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.

To wydarzenie poruszyło nie tylko środowisko dziennikarskie. W sieci od razu pojawiły się dziesiątki emocjonalnych pożegnań płynących czy od zwyczajnych widzów, czy od najważniejszych polityków w kraju – których Morozowski rozliczał przed kamerą bez litości. Nie wszystkie komentarze okazały się jednak być w granicach dobrego smaku.

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Skandaliczny wpis o zmarłym zamieszczony przez członka zarządu Pogoni Szczecin

Do pożegnań Andrzeja Morozowskiego dołączył minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek. W mediach społecznościowych opublikował on wpis, w którym podziękował zmarłemu dziennikarzowi za jego pracę.

"Bez ludzi, którzy potrafią patrzeć każdej władzy na ręce i bezkompromisowo ujawniać kulisy politycznych gier - wolność obywatelska staje się bezbronna" – napisał w serwisie X.

Pod jego publikacją pojawiło się wiele różnych komentarzy, jednak ten jeden wyjątkowo przekroczył wszelkie granice wyrażania własnego zdania, a przede wszystkim też szacunku do drugiego człowieka. Rafał Chlasta, członek zarządu klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, odpowiedział na wpis ministra słowami: "O zmarłych albo dobrze, albo wcale. Więc niech spie*****, jeb*** propagandzista z TVN-owskiego szamba...".

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Zdecydowana reakcja szefa klubu piłkarskiego ze Szczecina

W czwartek 6 sierpnia w odpowiedzi na ten skandaliczny wpis pojawił się jednoznaczny komunikat od samych władz klubu, czyli Alexa Haditaghi'ego, właściciela Pogoni Szczecin.

"Słowa Rafała, opublikowane w sposób haniebny i głęboko obraźliwy, nie odzwierciedlają Pogoni Szczecin, naszych wartości ani standardów oczekiwanych od kogokolwiek związanego z tym klubem. Niezgoda jest częścią życia publicznego. Język dehumanizujący i obrażanie kogoś po jego śmierci – nie" – oświadczył szef klubu. Dodał również, że nie będzie tolerował takiego zachowania ze strony żadnego pracownika ani członka zarządu.

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Haditaghi poinformował o wyciągnięciu natychmiastowych konsekwencji. Zlecił działowi kadr rozwiązanie umowy o pracę z działaczem, a także zażądał jego natychmiastowego ustąpienia z zarządu: "Poleciłem naszemu Działowi Kadr, aby niezwłocznie wszczął procedurę rozwiązania umowy o pracę Rafała z klubem, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Zwróciłem się również z prośbą o jego natychmiastową rezygnację z funkcji członka Zarządu Pogoń Szczecin".

Rafał Chlasta pełnił w strukturach klubu rolę przedstawiciela Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin (SKPS). Alex Haditaghi odniósł się do tego w swoim oświadczeniu, tłumacząc, że to stanowisko zostało utworzone w celu wzmocnienia relacji między klubem a jego kibicami. W związku z zaistniałą sytuacją zapowiedział, że poprosi SKPS o nominowanie na to miejsce "innego starszego, wykwalifikowanego i odpowiedzialnego przedstawiciela".

Na koniec komunikatu szef klubu piłkarskiego dodał, że "Pogoń Szczecin musi zawsze stać za godnością, odpowiedzialnością i szacunkiem. Żadna jednostka nie jest większa od tego klubu, a każdy reprezentujący naszą odznakę będzie pociągany do najwyższych standardów".

Andrzej Morozowski nie żyje. Informacje o ceremonii pogrzebowej

Stacja TVN24, z którą Andrzej Morozowski był związany od wielu lat, przekazała w czwartek 6 sierpnia informacje dotyczące pogrzebu dziennikarza.

"Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie (ul. Powązkowska 43/45). Uroczystości będą miały charakter otwarty i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którzy chcą go pożegnać" – poinformowała stacja.

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W opublikowanym komunikacie dodano również szczegóły dotyczące drugiej, bardziej prywatnej części ceremonii. "Następnie – już bez udziału kamer i fotoreporterów – na miejsce spoczynku Andrzeja odprowadzimy na cmentarzu w Pyrach przy ulicy Farbiarskiej 30" – przekazała redakcja.

Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do informacyjnego programu "Teleexpress".

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Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.