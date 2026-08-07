Moskwa atakiem na Ukrainę potężnie wzmocniła USA. naTemat.pl

Rosyjska gospodarka stała w miejscu, a wygasające złoża surowców i polskie inwestycje energetyczne postawiły Władimira Putina pod ścianą. Krzysztof Wojczal, analityk geopolityczny i prawnik, w "Rozmowie na Temat" ocenia, że agresja z 2022 roku była wynikiem błędnych kalkulacji Kremla. Zamiast rozbić Zachód i wymusić zniesienie sankcji, Rosja wepchnęła Europę w objęcia USA, które wyciągają z tego konfliktu ogromne korzyści gospodarcze i polityczne.

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Kreml liczył na zajęcie Ukrainy w trzy dni i szantaż surowcowy, ale zderzył się z jednością Zachodu. To właśnie błędy strategiczne Moskwy, a nie jej potęga, kształtują dziś nowy układ sił na świecie.

O zakulisowych przyczynach inwazji z 2022 roku, błędach strategicznych Kremla oraz nowej odsłonie Pax Americana – w "Rozmowie na Temat" – mówi Krzysztof Wojczal, analityk geopolityczny, prawnik, autor książek i twórca kanału na YouTubie.

Kto naprawdę wygrywa? "Pax Americana 2.0"

Jak wskazuje Krzysztof Wojczal, poziom wydobycia ropy i gazu ze złóż aktualnie eksploatowanych przez Rosję ma spaść o połowę – szacunkowo na początku lat 30. Sankcje nałożone po 2014 roku odcięły Rosjan od zachodnich technologii niezbędnych do otwarcia nowych kopalń w rejonie okołoarktycznym. Aby zachować potencjał rozwojowy i budżetowy, Kreml próbował wymusić na Zachodzie powrót do współpracy i budowę bloku politycznego od Lizbony po Władywostok.

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Dodatkową presję czasową wywołała Polska. Decyzje z 2015 roku o nieprzedłużaniu kontraktu gazowego, budowie Baltic Pipe oraz rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu sprawiły, że Rosjanie wiedzieli, iż ich możliwości szantażu energetycznego w Europie Środkowej wygasną po 2022 roku. To stworzyło wąskie okno czasowe, w którym najpierw wystawiono ultimatum NATO, a następnie zaatakowano Ukrainę.

Plan opanowania Ukrainy w trzy dni i narzucenia woli Waszyngtonowi całkowicie się załamał. Gdy szantaż energetyczny nie zadziałał, Rosja popełniła szereg błędów, które najsilniej wykorzystały Stany Zjednoczone.

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Jak tłumaczy ekspert, Amerykanie od wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku co roku biją rekordy sprzedaży gazu i ropy, wypełniając lukę po rosyjskich surowcach na rynku europejskim. Ponadto amerykański przemysł zbrojeniowy przeżywa rozkwit, a Donald Trump bezlitośnie wykorzystuje strach Europejczyków i azjatyckich sojuszników, budując nową formę hegemonii – Pax Americana 2.0. Przełamaniem strategicznym było także przeciągnięcie Indii na stronę USA, co odizolowało je od Rosji i wzmocniło pozycję Waszyngtonu w rywalizacji z Pekinem.

Test Artykułu 5. i przyszłość Polski

Odpowiadając na obawy dotyczące ewentualnej agresji na NATO, Wojczal uspokaja, że pełnoskalowa inwazja na terytorium Sojuszu nie jest prawdopodobna. Spodziewać się należy raczej kolejnych działań hybrydowych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Zdaniem Wojczala Rosja będzie chciała przetestować artykuł piąty NATO nie poprzez klasyczną inwazję, lecz przez operację dywersyjną lub hybrydową – np. ataki cybernetyczne czy scenariusz z udziałem tzw. zielonych ludzików, najprawdopodobniej na terytorium Łotwy lub Estonii. Celem takich działań miałoby być wywołanie w Sojuszu sporu i niepewności, czy doszło do ataku i czy należy na niego reagować.

Kluczowa dla bezpieczeństwa regionu pozostaje jednak postawa Ukrainy. Jak podkreśla gość "Rozmowy naTemat", jeśli Kijów obroni swoją niezależność, zagrożenie bezpośrednią wojną dla Polski w perspektywie dekady pozostanie znikome. Polska powinna w tym czasie skupić się na budowaniu wewnętrznego potencjału gospodarczego, militarnego i energetycznego.