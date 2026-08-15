Wyspa Syros Fot. Victoria Kurylo/Shutterstock

Słońce, morze i zero opłat za zakwaterowanie. Brzmi to jak przepis na idealne wakacje. Jednak propozycja, która podbija internet, to nie leniwy urlop, lecz praca na pełen etat miłośnika zwierząt. Żeby spędzić minimum miesiąc w Grecji bez płacenia za nocleg, trzeba zaoferować coś w zamian.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Grecja od lat przyciąga podróżnych z całego świata, ale w ostanich miesiącach turyści skarżą się na podwyższone ceny. Coraz częściej zamiast drogich kurortów wybierają oni zejście z utartych szlaków w poszukiwaniu tańszych i spokojniejszych sposobów podróżowania. Nowa inicjatywa proponowana przez organizację na jednej z greckich wysp skierowana jest do bardzo konkretnej grupy odbiorców.

Darmowe zakwaterowanie w Grecji. To oferta tylko dla miłośników kotów

Za całą akcją stoi fundacja Syros Cats z wyspy Syros, która szuka wolontariuszy do pomocy przy bezdomnych kotach. Wszystko dlatego, że miejsce to boryka się z dużym problemem bezdomnych czworonogów. Zadaniem pomagających jest nie tylko ich karmienie, ale też pomoc przy sterylizacji, leczenie czy socjalizacja przed adopcją.

REKLAMA

Co oferują organizatorzy?Zapewniony nocleg na cały czas trwania wolontariatu i możliwość legalnej pracy zdalnej za granicą, o ile pozwala na to harmonogram. Wolontariusze mieszkają w międzynarodowej wspólnocie i dzielą ze sobą przestrzeń (ale posiadają własną sypialnię). Cena za darmowy dach nad głową to pięć godzin pracy dziennie przez pięć dni w tygodniu. W skład obowiązków wchodzi sprzątanie, karmienie, podawanie leków oraz oswajanie nieufnych zwierząt.

Organizatorzy szukają osób odpowiedzialnych i dojrzałych, a więc nie jest to oferta dla szukających beztroskich wczasów. Doświadczenie weterynaryjne nie jest wymagane, ale mile widziane jest jakiekolwiek wcześniejsze opiekowanie się zwierzętami. Trzeba też pamiętać o dodatkowych kosztach: dojazd na wyspę i wyżywienie. Wolontariusze muszą opłacić je z własnych oszczędności.

REKLAMA

Wolontariat zamiast drogich wakacji. Ten trend podbija świat podróży

Inicjatywa z Syros wpisuje się w trend łączenia podróży z wolontariatem. Coraz więcej osób decyduje się na odkrywanie świata w ten sposób, korzystając z serwisów takich jak Workaway czy Worldpackers, oferujących pracę w hostelach, na farmach czy przy zwierzętach w zamian za nocleg. Chętnych na wyjazd do Grecji nie brakuje – rekrutacja na sezon 2026 została już zamknięta, ale kolejna szansa na aplikację rusza we wrześniu i dotyczyć będzie wyjazdów w przyszłym roku (2027). Więcej szczegółów znajdziecie na stronie organizacji.

REKLAMA