Częściowe zaćmienie słońca w Polsce Fot. Sirbouman/Shutterstock

W środę, 12 sierpnia, w naszym kraju widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca. Choć wielu turystów planuje obserwację zjawiska z górskich szczytów, Tatrzański Park Narodowy przypomina o zasadach i ostrzega przed łamaniem przepisów.

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Astronomiczne wydarzenie roku rozpocznie się na południu Polski około godziny 19:18, a jego kulminacja nastąpi tuż przed zachodem Słońca, w okolicach godziny 20:00. Tarcza Słońca znajdzie się wtedy bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Dla obserwatorów ważny będzie wybór miejsca o odpowiedniej widoczności, dlatego wiele osób decyduje się na oglądanie zaćmienia z gór.

Szlaki w Tatrach zamknięte po zmierzchu. Przepisy bez wyjątków

Chociaż częściowe zaćmienie Słońca to z pewnością ekscytujące wydarzenie, przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego zaznaczają w publicznym komunikacie, że nie znosi ono obowiązującego regulaminu (który, niestety, bardzo często jest łamany). Po szlakach na terenie TPN można poruszać się tylko od świtu do zmierzchu.

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Ograniczenia te wynikają z ochrony dzikiej przyrody. Noc to dla wielu gatunków zwierząt pora na żerowanie i ruchu, a obecność ludzi niepotrzebnie je stresuje. Właśnie dlatego warto pamiętać, że za moment zmierzchu przyjmuje się czas, gdy brakuje naturalnego światła, a dalsza wędrówka wymaga użycia latarki.

Gdzie bezpiecznie i legalnie obejrzeć częściowe zacemienie Słońca?

Osoby przebywające w Zakopanem i okolicach nie muszą jednak rezygnować z obserwacji. Poza granicami TPN znajduje się wiele miejsc, z których zjawisko będzie dobrze widoczne. Są to na przykład Gubałówka, Butorowy Wierch i Cyrhla – punkty widokowe na tych wzniesieniach pozwolą na bezproblemowe podziwianie zaćmienia. Kasprowy Wierch to z kolei opcja dla tych, którzy chcą być wyżej w górach. Ostatni zjazd kolejką linową ze szczytu zaplanowano na 21:00, co umożliwi powrót po zakończeniu zaćmienia (przed wyjazdem warto jednak sprawdzić dostępność biletów).

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Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk astronomicznych, jakie możemy obserwować na Ziemi. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy Księżyc znajdzie się dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońcem. W tym układzie Księżyc blokuje światło emitowane przez Słońce i rzuca cień na naszą planetę.