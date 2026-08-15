LOT tnie połączenia Fot. Alekk Pires/Shutterstock

LOT tnie zimową siatkę połączeń. Część popularnych destynacji zniknie z rozkładu jazdy, a pasażerów planujących zimowe podróże czekają spore zmiany.

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Bałkany to wschodząca gwiazda na rynku turystycznym. O ile wśród najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków królują Egipt, Turcja, czy Grecja, w ostatnich latach uwagę podróżnych coraz częściej skradają bałkańskie kurorty. W tym roku podróżnych, którzy planowali wakacje na południu Europy, czeka jednak zła wiadomość. Nasz narodowy przewoźnik postanowił zmodyfikować zimową siatkę połączeń. Z systemów rezerwacyjnych wyleciały trzy rejsy do popularnych bałkańskich miast.

Podgorica, Sarajevo i Skopje. PLL LOT zmieniają plany na zimę

Jak podaje portal "Rynek lotniczy", LOT postawił na zmiany w zimowej siatce połączeń. Jak wynika z danych na portalach rezerwacyjnych, ostatnią szansą na załapanie się na samolot do stolic Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej z polskim przewoźnikiem jest 24 października. Trzy trasy łączące bałkańskie stolice i Warszawę (Lotnisko Chopina) zmienią swój charakter na typowo sezonowy. Do oferty wrócą na początku sezonu letniego 2027, czyli 28 marca przyszłego roku.

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Skąd wzięła się ta decyzja? Prawdopodobnie wynika ona ze specyfiki rynku bałkańskiego. Popyt na podróże w te rejony Europy cechuje się sezonowością i jest najbardziej intensywny wiosną oraz latem. Mimo cięć polski przewoźnik nie wycofuje się całkowicie z regionu. Zimą z Warszawy nadal polecimy bezpośrednio do Belgradu (Serbia), Lublany (Słowenia), Tirany (Albania) i Zagrzebia (Chorwacja).

Bałkany rosną w siłę

Bałkany mają silną i pozycję na europejskim rynku turystycznym, szczególnie dzięki konkurencyjnym cenom i atmosferze porównywalnej do znanych rajskich kurortów. Pomaga również fakt, że turyści coraz częściej szukają alternatyw dla zatłoczonych i drogich kurortów.

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Do najszybciej rosnących kierunków na Bałknach należy Albania, która przyciąga podróżnych przede wszystkim stosunkowo niskimi kosztami. Liderem regionu w dalszym ciągu pozostaje jednak Chorwacja, chociaż ceny w popularnych kurortach nad Adriatykiem zbliżyły się już do poziomu Włoch i Hiszpanii.

Biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej turystów decyduje się na city breaki poza sezonem, decyzja LOT-u ws. ograniczenia rejsów na Bałkany może okazać się nietrafiona. Belgrad, Tirana czy Skopje poza sezonem oferują bowiem przyjemny klimat i trochę chłodu, czego wielu Europejczykom, zmęczonym coraz większą liczbą gorących dni w ciągu roku i wakacjami w samym szczycie sezonu, z pewnością brakuje.