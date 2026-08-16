Afery odcisnęły piętno na Kierwińskim. Sondaż odsłania prawdziwą skalę. Fot. zrzut ekranu, Youtube.com / TVP Info

Marcin Kierwiński mierzy się z kolejną falą krytyki, a tym razem głos zabrali Polacy. Wyniki najnowszego sondażu są dla szefa MSWiA niepokojące – niemal połowa badanych uważa, że powinien odejść ze stanowiska. Wygląda na to, że rzekome "polowanie" na ministra zaczyna przynosić polityczne skutki.

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Marcin Kierwiński, szef MSWiA, nie przeżywa najłatwiejszego okresu w swojej politycznej karierze. Polityk zmaga się z systematycznymi atakami ze strony opozycji, które doprowadziły zresztą do głosowania nad wotum nieufności wobec ministra w czerwcu tego roku.

Polityk łączony jest również z aferą w Szpitalu Południowym i "aferą powodziową". Wygląda jednak na to, że nie tylko ataki opozycji mają wpływ na pozycję Kierwińskiego. Ilość i natężenie kontrowersji wokół szefa MSWiA według ustaleń "Rzeczpospolitej" w kuluarach rządzącej partii mają być nazywane wręcz "polowaniem" na niego, a za skandalami ma stać ktoś z samej KO. Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że we wrześniu ma pojawić się kolejna afera, która będzie uderzała w pozycję ministra.

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Niezależnie od skandali szefostwo KO ma traktować Kierwińskiego jako bardzo "mocną" postać w partii, a dymisja lub odwołanie go ma nie być w planach Donalda Tuska. Inne plany i poglądy na tę kwestię może mieć jednak opinia publiczna, co było przedmiotem niedawnego sondażu.

Nota dla Marcina Kierwińskiego. Opinia publiczna ocenia, czy powinien podać się do dymisji

Stosunek opinii publicznej do polityka postanowili sprawdzić badacze z United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Jak Polacy ocenili szefa MSWiA w nowym sondażu? Pytanie dotyczyło tego, czy polityk powinien podać się do dymisji lub zostać odwołany przez Donalda Tuska. Wyniki prezentują się następująco:

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45,9 proc. respondentów opowiada się za ustąpieniem polityka. 28,9 proc. uczestników badania uważa, że polityk powinien kontynuować pełnienie funkcji. 25,2 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Jeśli chodzi o dokładniejsze dane, zaledwie 8,4 proc. uczestników badania stwierdziło, że polityk "zdecydowanie nie" powinien podać się do dymisji / zostać odwołany przez Donalda Tuska. "Raczej nie" zaznaczyło 20,5 proc. respondentów.

Wariant "raczej tak" został wskazany w 17,6 proc. odpowiedzi. "Zdecydowanie tak" cieszyło się zaś największą popularnością pośród osób badanych, bo zaznaczyło go aż 28,3 proc. z nich.

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Kierwiński okiem elektoratu koalicji 15 października i opozycji

Więcej informacji o tym, jak postrzegany jest szef MSWiA, dowiadujemy się z tego, jakie odpowiedzi wybierały osoby o poszczególnych preferencjach politycznych. Tu sytuacja szefa MSWiA wygląda zupełnie inaczej. Wśród elektoratu rządzącej koalicji przeciwnicy rezygnacji lub odwołania stanowią 67 proc. osób badanych. 25 proc. wyborców rządzących partii nie ma zdania na ten temat, a zwolennikami dymisji lub odwołania Kierwińskiego jest zaledwie 8 proc. ankietowanych.

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W przypadku elektoratu opozycji negatywna ocena szefa MSWiA pojawia się w aż 77 proc. odpowiedzi osób badanych. Jednocześnie tylko 4 proc. badanych głosujących na partie inne niż te tworzące rząd nie opowiada się za jego dymisją lub odwołaniem. Zdania na ten temat nie ma natomiast 19 proc. respondentów.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda, gdy przyjrzymy się odpowiedziom osób, które nie mają jasno określonej przynależności politycznej. Tu zwolennicy odwołania lub dymisji stanowią 49 proc. badanych, a przeciwnicy zaledwie 17 proc. Jednocześnie odsetek osób, które nie są zdecydowane, jest tu najwyższy – to 34 proc.

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