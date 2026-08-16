Lamele miały dodać wnętrzu klasy. W małym mieszkaniu robią dokładnie odwrotnie Fot. Guillaume Pierre LEROY / Pexels.com

Lamele przez długi czas były niemal obowiązkowym elementem nowoczesnych mieszkań – miały dodawać wnętrzom elegancji, charakteru i modnego sznytu. Dziś ich popularność wyraźnie słabnie, a właściciele mieszkań coraz chętniej sięgają po alternatywne rozwiązania.

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Są modne, uniwersalne i doskonale radzą sobie w nudnych deweloperskich katalogach. Lamele drewniane (i coraz częściej plastikowe) rzuciły się na polskie wnętrza. Zostały w nich przywitane z otwartymi ramionami i ugoszczone na wiele lat.

Niestety, z biegiem lat okazało się, że rozwiązanie to utraciło swoje główne walory – nie wnosi już ducha "premium elegancji" do wnętrza i nie jest w żaden sposób wyrazem kreatywności aranżera. Stały się po prostu kolejną nudną deweloperską modą, która znalazła swoje miejsce wszędzie – od gabinetów dentystycznych po przedpokoje w stylu Pepco-glamour. A jak wiadomo – co jest do wszystkiego, ląduje szybko w koszu.

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Dlaczego powoli odchodzimy od lameli?

Lamele niekoniecznie zdały egzamin – szczególnie w polskich realiach mieszkaniowych. Okazało się, że wrzucenie takiego "dominatora optyki" do wnętrza spowodowało, że mieszkanie, które ma 30 m² i które chcemy, by wyglądało na przynajmniej 40 m², zaczyna wyglądać jak pato-mikro-kawalerka. W najlepszym przypadku nie poszerzamy naszego pomieszczenia, a wydłużamy je w górę – nie jest to tak korzystne, jak mogłoby się wydawać.

Jednocześnie lamele nie należą do najbardziej praktycznych rozwiązań. Wymagają troski i regularnego czyszczenia. Jednocześnie niektóre lamele nie przetrwały próby upału. Wysokie temperatury wpływają na ich strukturę (w zależności od materiałów, z jakich są wykonane) i klej, co mogło powodować uszkodzenia, np. wyginanie się elementów.

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Upadkowi lameli sprzyjała także tania (i często dość paskudna) imitacja, która błyskawicznie podbiła rynek. Dziś wykończenie tego typu możemy kupić za bezcen w Action lub sprowadzić nieco drożej z Chin (ale spokojnie – w tym wypadku nowe opłaty celne nie są aż tak wysokie, bo to ten sam typ produktu). Sprawiło to, że część osób zaczęła poszukiwać innych, nieco bardziej kreatywnych rozwiązań.

I uwaga – to dobra informacja dla posiadaczy lameli. Samo rozwiązanie może wyglądać elegancko i ładnie, a im mniej taniej szmiry w naszych wnętrzach, tym lepiej dla aranżacji tworzonych z zaangażowaniem i sercem.

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Co zamiast lameli?

1. Nie rezygnując z ciekawego wzornictwa i zachowując nieregularność, można postawić na tapetę z teksturą. Takie rozwiązanie dalej stanowi element aranżacji ściennej – wypełnia pustą przestrzeń, wnosi ciekawy akcent do wnętrza. Rozwiązań jest naprawdę wiele, a paleta barw w przypadku tego typu tapet pozwala na dość ciekawe eksperymenty ze stylem pomieszczenia.

2. Idąc krok dalej, ale w tym samym kierunku – masy dekoracyjne, tynki dekoracyjne również mogą w naszym pomieszczeniu nieźle namieszać. To rozwiązanie, które tworzy unikatowe wzory, posiadające delikatną głębię w postaci faktury. Wnoszą do wnętrza nieco aranżacyjnego brudu, który doskonale przełamuje nudę minimalizmu i świetnie komponuje się z bardziej surowymi stylami.

3. Ciekawym, ale dość drogim rozwiązaniem wydają się płyty wielkoformatowe – ponownie wprowadzają one do wnętrza nieco więcej surowości, choć są także dostępne warianty bardziej "domowe", również te stylizowane na drewno. W wielu przypadkach są to rozwiązania raczej pasujące do dużych przestrzeni i wiele z nich raczej tworzonych jest z myślą o efekcie glamour.

4. Dużą kontrolę nad aranżacją wnętrza daje nam standardowa farba i odpowiednio dobrane dekoracje. Faktycznie – epoka "zwykłych" ścian raczej obecnie nie funkcjonuje, ale za to na rynku dostępne są ciekawie zaprojektowane kinkiety, plakaty przeżywają swoje drugie życie, a i dobrze dobrany obraz może w ciekawy sposób wpłynąć na wnętrze.

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Kolejny krok. Jak wyrzucić lamele?

Jeśli faktycznie zdecydujemy się na pozbycie lameli, warto będzie zrobić to tak, by jednocześnie nie uszkodzić zanadto ściany, na której się znajdują. W tym celu można spróbować zastosować kilka metod. Po pierwsze – klej możemy delikatnie podgrzać suszarką. Po drugie – należy delikatnie odsunąć je od ściany żyłką lub nożem do tapet.

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W ten sposób na ścianie zostanie trochę kleju montażowego. Możemy się go pozbyć odpowiednim preparatem lub zeskrobać. Po demontażu warto przeszpachlować ścianę, zeszlifować i zagruntować, a potem ponownie pomalować.

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