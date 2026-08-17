Policja w Chorwacji zatrzymała 4 osoby. Polka podejrzana o terroryzm. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Chorwacka policja zatrzymała cztery osoby podejrzane o celowe wzniecenie ognia w dziesięciu miejscach na terenie żupanii zadarskiej. Wśród zatrzymanych jest 33-letnia osoba z Polski. Przy grupie znaleziono broń, a śledztwo prowadzone jest również pod kątem podejrzenia o terroryzm.

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Jak podaje index.hr, policja z Zadaru zakończyła śledztwo przeciwko trzem obywatelom Chorwacji (narodowości serbskiej) i obywatelce Polski, podejrzanym o celowe podłożenie ognia w dziesięciu lokalizacjach na terenie żupanii zadarskiej.

W sprawę został zaangażowany USKOK – Urząd ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej, ze względu na podejrzenie terroryzmu.

Grupa miała wzniecać pożary w piątek (14 sierpnia) i sobotę (15 sierpnia). Ogień miał zostać podłożony w Zadarze w dzielnicy Bili Brig i w miejscowościach: Zemunik Donji, Galovac, Donje Biljane, Zapužane, Zemunik, Zagrad, Lišane Tinjske, Škabrnja i Benkovac. U zatrzymanych policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny, amunicję i kilka telefonów komórkowych.

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Ich skoordynowane działania mogły doprowadzić do licznych pożarów w okolicy miasta Benkovac. Służby do ich gaszenia wykorzystały liczne jednostki lądowe i samoloty gaśnicze Chorwackich Sił Powietrznych.

Jak podaje bośniacki portal avaz.ba, w pożarach wznieconych przez grupę spłonął samochód należący do 53-letniego mężczyzny i 43 drzewa oliwne. Straż pożarna opanowała ogień.

Błyskawiczne aresztowanie grupy podpalaczy po zgłoszeniu świadka

Jak wynika z komunikatu zadarskiej policji, funkcjonariusze zlokalizowali i zatrzymali podejrzanych w sobotę, 15 sierpnia, chwilę po godzinie 20:00. Grupa przemieszczała się pojazdem na lokalnych numerach rejestracyjnych.

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Jak podaje index.hr, kluczową rolę w zatrzymaniu odegrało zgłoszenie od mieszkańców, którzy zauważyli podejrzane zachowanie – próbę podpalenia traw przy drodze blisko miasta Benkovac za pomocą zapalniczki.

Świadkowie ugasili wzniecony ogień i zapamiętali numery rejestracyjne, a także typ pojazdu, którym przemieszczała się grupa.

Pożary i podpalenia w Chorwacji. Setki ognisk, wielodniowa walka

Działanie podejrzanych mogło mieć charakter destabilizacyjny. Ogień wzniecano w okresie wysokiego zagrożenia pożarowego. W mieście Omiš, do którego często przyjeżdżają turyści z Polski, 13 sierpnia odnotowano aż 200 ognisk żywiołu. W wyniku pożaru, jak poinformowało MSZ, poszkodowanych zostało czterech obywateli naszego kraju.

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Sytuacji nie sprzyja panująca w regionie susza i fala upałów. Podczas interwencji strażackich w samej okolicy miejscowości Lokva Rogoznica i Omiš ewakuowano około 200 osób.