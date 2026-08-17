"Malczewski" znowu opóźniony. Tym razem o 5h. Fot. Shutterstock

Podróż znad morza planowo trwa nieco ponad osiem godzin, ale dla pasażerów pociągu "Malczewski" szybko zamieniła się w wielogodzinne oczekiwanie. Skład, który miał dotrzeć do Krakowa o 21:39, w pewnym momencie był opóźniony o ponad 300 minut. Kluczowe połączenie północ–południe najwyraźniej od lat nie ma szczęścia do punktualności.

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Miał wyruszyć o 13:05 i być na miejscu o 21:39. Już wiadomo, że pociąg IC 8304/8305 "Malczewski", który jedzie z Kołobrzegu do Krakowa, nie dotrze na czas. W pewnym momencie pasażerowie musieli zmagać się z opóźnieniem przekraczającym 300 minut.

Reakcja Intercity na zaistniałą sytuację? Umożliwiono korzystanie z alternatywnych połączeń i przypomniano o możliwości zgłaszania reklamacji. Warto dodać, że na tej trasie zdarza się to wyjątkowo często. Ogromne znaczenie ma też to, że jest to linia, z której bardzo często korzystają rodzice z dziećmi chcący spędzić wczasy nad morzem.

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