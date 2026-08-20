Decyzja Karola Nawrockiego o "Lex szarlatan" wywołała w mediach niemałą burzę. Zareagowali już Donald Tusk i Radosław Sikorski Fot. Flickr.com / KPRM

Karol Nawrocki wywołał w czwartek spore emocje za sprawą skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy "lex szarlatan". Do medialnej fali komentarzy dołączyli m.in. Donald Tusk oraz Radosław Sikorski, którzy surowo ocenili decyzję prezydenta. Padły słowa o "egzorcyzmach i salcesonie".

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Karol Nawrocki nie milczy już ws. "Lex szarlatan". W czwartek 20 sierpnia prezydent ogłosił swoje decyzje w sprawie trzech kolejnych ustaw. Jedną z nich zawetował, drugą podpisał, a trzecią odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

To właśnie ten ostatni ruch wzbudził najwięcej dyskusji. Dotyczy on bowiem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określanej mianem "Lex szarlatan". Projekt nie zyskał podpisu głowy państwa, co oznacza, że o jego ewentualnym wejściu w życie przesądzą teraz sędziowie TK.

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"Lex szarlatan". Reakcje polityków na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego

Na reakcje w środowisku politycznym nie trzeba było długo czekać. W bardzo bezpośrednich słowach odniósł się do sprawy Donald Tusk. "Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami" – napisał premier w serwisie X. Szef rządu dodał również, że prezydent "zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów".

W podobnym tonie wypowiedział się Radosław Sikorski i wbił szpilę Nawrockiemu. "Pan Prezydent po stronie szarlatanów. Ciekawe czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem" – skomentował. W kolejnym wpisie szef MSZ dodał jeszcze: "Sprawa ma rangę konstytucyjną. Każda patoprawicowa mejza ma obywatelskie prawo do żerowania na ludzkim nieszczęściu".

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Krok prezydenta skrytykował również europoseł Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński. "Pan Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego oszusta od pseudomedycyny i mamy tego efekty" – stwierdził, nawiązując najprawdopodobniej do niedawnej wizyty w Kancelarii Prezydenta Jerzego Zięby, kontrowersyjnego promotora medycyny alternatywnej.

"Ustawa ta ma chronić pacjentów przed niesprawdzonymi metodami leczenia i oszustami. Widać to się Nawrockiemu i jego gościom nie podoba. Właśnie po to pisowcom jest potrzebny Trybunał Konstytucyjny. Żeby blokować dobre ustawy. Hańba" – podsumował Joński.

Zupełnie inaczej sytuację oceniają z kolei przedstawiciele Konfederacji. Wiceprzewodniczący klubu Witold Tumanowicz przekazał w mediach społecznościowych, że popiera ruch głowy państwa. "Osoby żerujące na cudzym nieszczęściu i nadziei na leczenie, czyli zwykłych oszustów, należy ścigać i karać. Jednak ta ustawa idzie zdecydowanie za daleko" – argumentował poseł.

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Prezydent postanowił odnieść się do swojej decyzji, wskazując na konieczność pogodzenia bezpieczeństwa zdrowotnego z wolnością gospodarczą. – Państwo musi chronić pacjentów przed oszustami, którzy żerują na chorobie i ludzkim strachu. Szczególnie przed tymi, którzy dla zysku odciągają ludzi od skutecznego leczenia – zauważył Karol Nawrocki. Stwierdził jednak, że w tym przypadku przepisy muszą również szanować konstytucję, wolności obywatelskie oraz swobodę prowadzenia działalności.

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Polityk ocenił główny cel nowelizacji jako "słuszny", ale wyraził wątpliwości wobec zaproponowanych w prawie "środków egzekucji". – Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną – stwierdził prezydent.

Jego zdaniem, nowa ustawa mogłaby skutkować tym, że osoby sprzedające zioła i suplementy diety odpowiadałyby na takich samych zasadach jak niebezpieczni oszuści zniechęcający do profesjonalnego leczenia.

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Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy w tym zakresie. Prezydent planuje złożyć projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który – jak zapewnia – będzie rozwiązaniem skutecznym i bezpiecznym dla funkcjonowania demokracji. Według jego założeń, przepisy powinny po prostu zakładać surowe kary dla osób, które świadomie zniechęcają pacjentów do korzystania z metod medycyny opartej na nauce.

Rządowy projekt nowelizacji z 31 lipca zakładał wzmocnienie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz ograniczenie przestrzeni dla pseudomedycyny. W uzasadnieniu ustawy tłumaczono, że głównym celem jest walka z procederem podszywania się pod specjalistów medycznych i oferowaniem terapii o niepotwierdzonej skuteczności, co wprost prowadzi do wykorzystywania niewiedzy chorych pacjentów.