Rafał Brzoska zapowiada dalszą walkę z fałszywymi reklamami i scamem w sieci Fot. zrzut ekranu / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / YouTube

Wojna Rafała Brzoski z Metą trwa w najlepsze. Teraz prezes InPostu uruchomił nową inicjatywę ScamWatch, która ma zmobilizować Polaków do zgłaszania podejrzanych reklam w internecie i udowodnić, na jaką skalę naprawdę działają.

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Ostatnio wokół deepfake'ów w internecie jest szczególnie głośno. Wszystko za sprawą wojny Rafała Brzoski z firmą Meta, ponieważ oszuści od lat bezprawnie wykorzystują wizerunek prezesa InPostu w fałszywych reklamach na Facebooku.

W sprawę zaangażowali się już nawet politycy. W czwartek 27 sierpnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do Komisji Europejskiej o ukaranie Mety kwotą 250 mln euro, czyli około miliarda złotych, za przepuszczanie podejrzanych kampanii na ich platformach. Tego samego dnia swoją nową inicjatywę zapowiedział również Rafał Brzoska.

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Akcja 150 proc. i start systemu do walki ze scamem

– ScamWatch właśnie wystartował. Na stronie internetowej można już zgłaszać scamerskie reklamy. System będzie stale rozwijany i udoskonalany przez ekspertów – ogłosił w czwartek 27 sierpnia Rafał Brzoska podczas konferencji prasowej.

O szczegółach całego przedsięwzięcia przedsiębiorca poinformował również za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. We wpisie zaznaczył, że według aktualnych szacunków Meta może zarabiać w Polsce nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu scamerskich reklam. Z tego też powodu zainicjował akcję pod nazwą "150 proc.". Jej głównym założeniem jest nakładanie na podmioty czerpiące zyski z fałszywych reklam wysokich kar finansowych. Miałyby one wynosić równowartość 150 proc. dochodów uzyskanych z publikacji tego typu treści.

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"Pierwszy etap akcji 150% okazał się wielkim sukcesem. Minął tylko tydzień, a mamy już blisko 100 tys. podpisów pod petycją, tysiące publikacji i wzmianek w mediach" – wyliczał we wpisie prezes InPostu. Podziękował również Krzysztofowi Gawkowskiemu za podjęte przez ministerstwo kroki.

"Teraz idziemy krok dalej. W ciągu kilku dni zespół polskich ekspertów pod przewodnictwem Sebastiana Kondrackiego stworzył ScamWatch – system wykorzystujący AI do wykrywania, dokumentowania i łączenia całych fabryk scamów" – poinformował Brzoska.

Wyjaśnił, że nowe oprogramowanie nie opiera się wyłącznie na analizie pojedynczych zgłoszeń. Potrafi ono samodzielnie powiązać odrębne reklamy w większe, zorganizowane operacje, ukazać sieć ich powiązań, a następnie zebrać niezbędne dowody, które finalnie trafiają do przedstawicieli platform społecznościowych. Na koniec zachęcił internautów do odwiedzania strony 150proc.pl i bieżącego zgłaszania wszystkich podejrzanych wpisów.

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Jak działa ScamWatch? Zgłaszanie reklam krok po kroku

Na czym dokładnie polega funkcjonowanie nowej platformy? Jak czytamy na oficjalnej stronie, ScamWatch to "narzędzie, które pozwala zgłaszać podejrzane reklamy i sprawdzać, jak szybko platformy na nie reagują".

Twórcy narzędzia wyjaśniają, że proces zaczyna się od użytkowników, którzy poprzez wypełnienie krótkiego formularza przesyłają informacje o niepokojących treściach. Zgłoszenie jest następnie weryfikowane i szczegółowo analizowane przy wsparciu ekspertów oraz algorytmów AI.

Gotowy materiał dowodowy zostaje przekazany bezpośrednio do administracji danego serwisu, a ScamWatch zaczyna mierzyć czas. System sprawdza, jak długo fałszywa treść pozostaje dostępna dla odbiorców i ściśle monitoruje ostateczną reakcję platformy.