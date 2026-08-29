Samolot Wizz Air Fot.Klaudia Sobczyk

Osobom, które przed wyjazdem co do sekundy planują plan podróży, nie spodoba się nowa propozycja Wizz Aira. Węgierski przewodnik rusza ze specjalnym konkursem, w ramach którego będzie można wygrać podróż dla siebie i dla osoby towarzyszącej zupełnie za darmo. Wizz Air wymaga jednak od podróżnych dużo otwartości, bo kierunek podróży zostanie zdradzony dopiero po wylądowaniu.

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Węgierski przewoźnik nie przestaje zaskakiwać. W tym roku postanowił urozmaicić podróżnicze plany swoich klientów, wprowadzając do naszego kraju #LetsGetLost. Akcja ta, znana już dobrze w innych europejskich krajach, debiutuje w Polsce i już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników podróży.

Wizz Air rusza z #LetsGetLost. Do wygrania darmowa podróż

Na czym polega ta tajemnicza inicjatywa? #LetsGetLost to konkurs, w którym uczestnicy walczą o podróż w tajemnicze miejsce. Osoby, którym uda się wygrać bilet, już pod koniec września 2026 roku wsiadają do samolotu, nie znając celu podróży aż do momentu lądowania. Jedyną wskazówką będzie prognoza pogody. Dostaną ją od linii lotniczej kilka dni przed wylotem, aby móc odpowiednio spakować walizkę.

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Początek tajemniczej wyprawy zaplanowany jest na 25 września z Warszawy. Przewoźnik zapewnia 4 dni wypełnione atrakcjami, lokalnym jedzeniem i kulturą. W specjalnej wyprawie weźmie udział 50 osób, czyli 25 zwycięzców konkursu wraz z osobami towarzyszącymi.

Konkurs trwa od 27 sierpnia do 6 września 2026, a zgłoszenie się jest wyjątkowo proste. Jedynym warunkiem jest opublikowanie na swoim profilu na Instagramie zdjęcia lub filmu ukazującego swoją "podróżniczą naturę". Na konkursowym zdjęciu należy oznaczyć profil Wizz Air, a także dodać hashtag #LetsGetLostPoland. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć co najmniej 18 lat.

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Potencjalnie kierunki Wiz Aira. Gdzie może zabrać was węgierski przewoźnik?

Wizz Air obsługuje z Warszawy 67 tras, a wśród proponowanych kierunków wymienia m.in. Maderę, Marrakesz, Islandię, Teneryfę czy greckie wyspy. Poprzednie edycje w innych krajach pokazały jednak, że cele mogą być nieoczywiste (np. loty z Londynu do Antalyi czy z Rzymu do Mołdawii lub Abu Zabi).

Konkursowa akcja Wizz Aira z pewnością osłodzi nieco jego wizerunek, bo przewoźnik w ostatnim czasie nie radzi sobie z sezonem wakacyjnym i dużym natężeniem ruchu na lotniskach. Na łamach naTemat wielokrotnie pisaliśmy o wpadkach, które zaliczył.

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