Niesamowite odkrycie w Polsce Fot.Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Poszukiwania części do starych pojazdów zakończyły się odkryciem archeologicznym. Na lokalnym złomowisku w Hrubieszowie odnaleziono bezcenny zabytek sprzed niemal dwóch tysięcy lat.

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Wszystko zaczęło, się, gdy pan Włodzimierz Starykiewicz przeczesywał złomowisko w Hrubieszowie w poszukiwaniu elementów do motocykli i samochodów. Wśród porzuconego metalu natrafił na przedmiot, którego w takim miejscu nikt się nie spodziewał. Zamiast części przed jego oczami znalazł się tajemniczy, żelazny przedmiot. Odkrywca wykazał się czujnością i powiadomił pracowników Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Mroczna tajemnica starożytnego wojownika

Duże zaskoczenie czekało muzealników po zbadaniu przedmiotu. Ten okazał się być starożytnym umbem, czyli okuciem tarczy pochodzącym z II wieku n.e. Wewnątrz umba znajdowały się zaschnięta ziemia i przepalone ludzkie kości. Stan metalu wskazuje, że zabytek przebywał w wysokiej temperaturze. Badacze przypuszczają, że grób został zniszczony podczas prac rolnych, a przedmiot trafił na złom przez pomyłkę.

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"Niestety chyba nie dowiemy się nigdy co jeszcze znajdowało się w tym zniszczonym pochówku – może miecz, groty włóczni, oszczepów, sprzączka do pasa, zapinka do płaszcza", pisze Muzeum w Hrubieszowie. "Podobne pochówki odkrywane znamy z okolic Mołożowa i Szychowic (gm. Mircze), Obrowca (gm. Hrubieszów), a nawet z samego Hrubieszowa".

Muzealnicy nie zamierzają się jednak poddać. "Ale... gdyby jakimś cudem osoba, która zupełnie nieświadomie oddała na złom obcy dla niej przedmiot żelazny, zobaczyła ten post i rozpoznała zabytek, to prosimy o kontakt!", nawołują w poście w mediach społecznościowych.

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