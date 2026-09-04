Będą bezpośrednie loty z Polski do kolejnego kraju w Afryce Fot. BOULENGER Xavier/Shutterstock

Polskie biura podróży coraz odważniej stawiają na dalekie kierunki, reagując na stale rosnący popyt ze strony podróżnych. Doskonałym przykładem tego trendu jest najnowsza decyzja biura podróży Itaka, które zapowiedziało rozszerzenie swojego zimowego katalogu.

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Z roku na rok turystyka rośnie w siłę, a Polacy podróżują coraz częściej i dalej. Na miłośników dalekich podróży czeka dobra wiadomość. Po raz pierwszy w historii klienci z Polski zyskają możliwość polecenia bezpośrednim czarterem prosto do Senegalu.

Itaka proponuje podróż do Senegalu. To część większego trendu

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Trend ten zauważa również biuro podróży Itaka. Według danych biura podróży dalekodystansowe stanowią obecnie około 25 procent wszystkich rezerwacji i przynoszą ponad 30 proc. jego całkowitych przychodów.

Największą zaletą nowej propozycji wycieczki do Senegalu jest komfort podróży. Zamiast męczących przesiadek turystów z Polski czeka bezpośrednie połączenie czarterowe z Lotniska Chopina w Warszawie do Dakaru. Rejsy na zlecenie Itaki obsłuży czeska linia lotnicza Smartwings, wykorzystując do tego Boeingi 737 MAX 8. Lot potrwa około 8 godzin. Pierwszy samolot wystartuje 20 grudnia 2026 roku, a rejsy będą realizowane przez cały sezon zimowy, czyli aż do 21 marca 2027 roku.

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Dakar – czym może zaskoczyć stolica Senegalu?

Dakar warto poznać od strony codzienności jego mieszkańców. W tym tętniącym życiem mieście targi Marché Sandaga i Marché Soumbédioune dobrze pokazują rytm miasta, a Monument de la Renaissance Africaine, czyli Pomnik Afrykańskiego Odrodzenia, pozwala podziwiać architekturę i zrozumieć historię Senegalu. Symbolizuje on wyzwolenie Afryki spod kolonialnych rządów. Wyspa Gorée i Maison des Esclaves to punkty obowiązkowe ze względu na historię transatlantyckiego handlu ludźmi.

W terenie warto skupić się na delcie Saloum – rejs pirogą (tradycyjną łódką) daje wgląd w życie lokalnych wiosek rybackich na wysepkach. Park Narodowy Djoudj na północy to z kolei ważny punkt ornitologiczny w Afryce Zachodniej, idealny do obserwacji migracji ptaków. Natomiast wzdłuż Petite Côte (popularny region turystyczny) warto spróbować tradycyjnego dania – ryżowo-rybnego thiéboudienne – w jadłodajniach i zobaczyć, jak w praktyce wygląda lokalna gościnność (lokalnie nazywaną "terangą").

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