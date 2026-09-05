"Kampania odwoławcza RCB". Fot. Shutterstock / RCB (domena publiczna)

Mieszkańcy dwóch województw otrzymali w sobotę alert RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Problem w tym, że zanim wiadomość dotarła do wszystkich, zagrożenie minęło. W efekcie konieczne jest wdrożenie "kampanii odwoławczej".

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W sobotę o godzinie 15:01 RCB rozesłało alerty do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Ich treść to: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

O godzinie 15:55 RCB poinformowało o aktualizacji. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty." Wiadomość o zakończeniu zagrożenia również została przekazana mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nie obyło się jednak bez pewnych trudności.

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Alert RCB nie trafił do wszystkich

"W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki" – poinformowało w najnowszej aktualizacji RCB. Organ zapewnia, że treść ostrzeżenia została przekazana Polskiemu Radiu, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i w mediach społecznościowych.

W trakcie wysyłki doszło jednak do ustania zagrożenia. "W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem" – wyjaśniają przedstawiciele RCB we wpisie na X. "Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia" – czytamy dalej.

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Kampania odwoławcza dotyczy sytuacji "w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia".

Tak więc: zagrożenie zaistniało, ale ze względu na to, że stosunkowo szybko wygasło, RCB zdecydowało się na wstrzymanie wysyłania pierwszego komunikatu, natomiast drugi komunikat będzie wciąż trafiał na telefony osób mieszkających w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim.