Przetestowałam najlepsze lotnisko świata. Tak, zdecydowanie zasłużyło na swój tytuł Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Lotniska już od dawna nie są tylko miejscami, w których zaczyna się lub kończy nasza podróż. Znaczna część z nich przypomina ogromne galerie handlowe ze sklepami, restauracjami i strefami rozrywki. Jednak jeden port pozostaje poza jakimkolwiek zasięgiem.

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Podróż do Singapuru była moim marzeniem od kilku lat. Chciałam zobaczyć ten futurystyczny kraj zakazów, gdzie nie można żuć gumy, bo grozi za to pokaźny mandat. Marzenie to spełniłam w czerwcu, odwiedzając m.in. miejscowe Universal Studios. Dopełnieniem tej podróży była wizyta na lotnisku Changi, które moim zdaniem bezapelacyjnie jest najlepszym lotniskiem świata.

Wodospad pod dachem, egzotyczny ogród, a nawet basen i motylarnia na lotnisku

Lotnisko Changi w Singapurze nie potrzebuje reklamy. Wystarczy pokazać jedno zdjęcie ze strefy Jewel, aby każdy doskonale wiedział, o jaki port chodzi. Największy na świecie 40-metrowy sztuczny wodospad (działa w godzinach 10-22) jest prawdziwą ikoną tego miejsca i obietnicą wygód oraz atrakcji, które na innych światowych portach nikomu nawet się nie śniły.

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Sztuczny wodospad na lotnisku Changi ma aż 40 metrów. Jest najwyższym takim tworem na świecie Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Planując kolejną podróż przez Azję Południowo-Wschodnią (sprawdzając m.in. nowe zasady wjazdu do niektórych krajów) i umieszczając na liście Singapur, wiedziałam, że to lotnisko musi znaleźć się na mojej trasie. Przyjechałam tam specjalnie nie dwie, a 4 godziny przed odlotem, aby móc je nieco zwiedzić. Nie tylko ja miałam taki pomysł. Dla mieszkańców Singapuru jest ono miejscem spotkań na wzór galerii handlowej czy parku.

Wspomniana strefa Jewel jest bowiem dostępna dla każdego. Nie trzeba mieć biletu lotniczego, aby zobaczyć wodospad i otaczający go wielopoziomowy ogród botaniczny. To wręcz nieziemskie miejsce, bardziej przypominające film science fiction niż rzeczywistą lokalizację. Jednak podobnych miejsc jest tam znacznie więcej. Terminal 3 ma bezpłatną motylarnię, do której dostęp mają wyłącznie podróżni. Są też ogrody: kaktusowy (Terminal 1) i słonecznikowy (Terminal 2). A między kolejnymi terminalami można przemieszczać się darmowym pociągiem.

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Bezpłatnie można również obejrzeć seans w kinie na terenie terminali (seanse są przez całą dobę) albo spędzić czas na lekkiej aktywności w strefie Fit&Fun Zone (Terminal 2). Z płatnych atrakcji dostępne są pełnoprawne siłownie, a nawet basen z widokiem na pas startowy. Do tego dochodzą jeszcze setki sklepów, restauracji i kawiarni. Swoje lokale mają tam także luksusowe marki, takie jak Gucci czy Prada.

Jak się lata z najlepszego lotniska świata? Oczywiście zaliczyłam wpadkę na Changi

Lotnisko Changi jest ogromne i stale rośnie (w momencie mojej wizyty w czerwcu 2026 roku trwała budowa piątego terminala). Lecąc linią lotniczą Scoot, bagaż rejestrowany nadałam samodzielnie, ale pan pomagający mi przy tym polecił, abym nie zwlekała do ostatniej chwili z udaniem się pod bramkę, bo to dość daleko i może utworzyć się kolejka. Posłuchałam tej rady, pokręciłam się w okolicy wodospadu, zrobiłam trochę zdjęć i nagrań, po czym ruszyłam pod odpowiedni gate.

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Dostęp do gniazdek na lotniskach jest dla mnie zawsze jedną z kluczowych kwestii. Jeśli ich brakuje, nota portu błyskawicznie spada Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Kontrola dokumentów poszła sprawnie, ale zabawnie zrobiło się na etapie kontroli bezpieczeństwa. Po pierwsze na lotnisku Changi nie jest to jedna czy dwie strefy, jak np. na Lotnisku Chopina i większości lotnisk na świecie. Tam kontrola bezpieczeństwa odbywa się przed samą bramką i każda z nich ma własną (podobnie jest np. w Szardży). I tu doszło do kuriozalnej sytuacji.

Będąc pod bramką na ok. 1,5 godziny przed odlotem, przeszłam kontrolę bezpieczeństwa i wygodnie zajęłam miejsce, czekając na rozpoczęcie boardingu. Ucieszyłam się, bo w okolicy było sporo gniazdek, a ja byłam tam sama. Podłączyłam więc telefon i tablet, żeby móc przy okazji trochę popracować ze zdjęciami. Po chwili podeszła do mnie jednak obsługa. Okazało się, że przeszłam kontrolę za wcześnie i musiałam opuścić tę strefę, a następnie wrócić później. Bardzo mnie za to przepraszali, a cała sytuacja była dość zaskakująca. Nie miałam jednak jak z nią dyskutować.

Lotnisko Changi jest atrakcją samą w sobie i na pewno warto pojawić się tam na długo przed odlotem, żeby je po prostu zwiedzić Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Ostatecznie zabrałam swoje rzeczy i wróciłam, skąd przyszłam. Pokręciłam się jeszcze chwilę po lotnisku, zrobiłam zdjęcia, szybko znalazłam kolejne wolne miejsce z gniazdkiem, gdzie podładowałam telefon. Pod bramkę wróciłam jakieś 40 minut później i już bez problemu przeszłam kontrolę, a chwilę później wsiadłam na pokład samolotu.

Jedna rzecz na Chopinie jest lepsza niż na lotnisku Changi w Singapurze

Bez wątpienia lotnisko Changi zapamiętam na długo i w miarę możliwości będę próbowała na nie wrócić, żeby zwiedzić więcej zakątków. Tytuł najlepszego portu lotniczego świata został mu przyznany zdecydowanie słusznie. Gdybym jednak miała się czegoś czepiać, to przydałyby się tam nowe skanery, wzorem tych z Lotniska Chopina.

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