Meksyk Fot. Hello Cinthia/Shutterstock

Kolejny daleki kierunek z bezpośrednim przelotem z Polski staje się faktem. W sezonie zimowym 2026 turyści zyskają opcję lotu nad Pacyfik bez międzylądowań i przesiadek, co wyraźnie poszerza ofertę dalekodystansowych podróży z portów regionalnych.

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Popularność dalekich podróży wśród polskich turystów stale rośnie, a biura podróży szukają mniej oczywistych kierunków, by przyciągnąć klientów. Jest to na przykład najnowsza oferta na Kazachstan zimą czy atrakcyjny cenowo Senegal. Najnowsza propozycja przygotowana przez Rainbow ułatwi Polakom dostęp do kurortu Puerto Vallarta w Meksyku bez konieczności dojazdu do Warszawy i lotu z przynajmniej jedną przesiadką.

Katowice zaskakują. Rejsy do Puerto Vallarta już tej zimy

Rejsy ruszą tuż przed świętami. Połączenia na Pacyfik wystartują 17 grudnia i będą realizowane raz w tygodniu, w każdy czwartek do połowy marca 2027 roku. Do obsługi tak długiej trasy przewidziano maszyny Polskich Linii Lotniczych LOT – szerokokadłubowe Boeingi 787-8 Dreamliner.

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Uruchomienie rejsu do Puerto Vallarta to również kolejny krok w rozbudowie siatki połączeń dla Katowic. Śląski port regionalny od dłuższego czasu coraz intensywniej rozbudowuje siatkę lotów długodystansowych, z czego z pewnością cieszą się mieszkańcy południa naszego kraju.

W nadchodzącym sezonie zimowym z Katowic będzie można polecieć bezpośrednio nie tylko na pacyficzne wybrzeże Meksyku, ale również do innych odległych rejonów świata – m.in. do Wietnamu czy na Kostarykę.

Alternatywa dla Jukatanu. Czym Puerto Vallarta różni się od Cancún?

Większość polskich turystów kojarzy Meksyk wyłącznie z tętniącym życiem Cancún nad Morzem Karaibskim czy stolicą kraju. Puerto Vallarta leży jednak po zupełnie drugiej stronie kraju, nad Oceanem Spokojnym, u stóp gór Sierra Madre. Krajobraz potrafi tutaj zaskoczyć – piaszczyste plaże sąsiadują z dżunglą, a zamiast dużych hoteli w stylu amerykańskim, centrum miasta zachowało autentyczny charakter.

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Największą atrakcją sezonu zimowego w zatoce Banderas są wieloryby, które w tym okresie przypływają tu, by powitać na świecie młode. Region słynie też ze świetnej kuchni opartej na owocach morza. Jest to z pewnością oferta dla turystów, którzy podczas następnego urlopu chcieliby zboczyć na chwilę z utartych szlaków. Trend ten jest widoczny wśród podróżnych na całym świecie.